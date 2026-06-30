닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 사회일반

음주 사고 줄었지만 사망자는 증가…경찰, 휴가철 특별단속 돌입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260630010010507

글자크기

닫기

설소영 기자

승인 : 2026. 06. 30. 12:02

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

상습 음주·약물운전 9월까지 집중수사
차량 압수·몰수 추진, 동승자 방조죄도 적극 적용
스크린샷 2026-06-30 102809
/경찰청
경찰이 여름 휴가철을 맞아 음주·약물운전에 대한 특별단속과 집중수사에 나선다. 지난해 음주 교통사고는 줄었지만 올해 들어 음주운전 사망자가 다시 증가세를 보이면서 선제 대응에 나선 것이다.

경찰청은 7월 1일부터 8월 31일까지 2개월간 음주운전 특별단속을 실시한다고 30일 밝혔다. 이와 함께 7월 1일부터 9월 30일까지 3개월 동안 상습 음주운전과 약물운전 범죄에 대한 집중수사 기간도 운영한다.

경찰청에 따르면 지난해 음주 교통사고는 1만351건으로 전년 1만1037건보다 6.2% 감소했다. 같은 기간 음주운전 사망자도 138명에서 121명으로 12.3% 줄었다. 지속적인 특별단속과 홍보가 일정 부분 효과를 낸 것으로 경찰은 보고 있다.

다만 올해 들어서는 상황이 달라졌다. 올해 5월 말 기준 음주 교통사고는 3625건으로 전년 동기 4069건보다 10.9% 감소했지만, 사망자는 37명에서 38명으로 2.7% 증가했다. 음주운전 재범률도 40%를 웃도는 수준이다. 최근 약물운전에 대한 단속과 사회적 관심이 높아지면서 관련 적발 사례도 늘고 있어 경찰은 음주·약물운전을 함께 집중 관리하기로 했다.

경찰은 특별단속 기간 매주 금요일 전국 동시 단속을 벌인다. 이와 별도로 각 시도경찰청별 주 2회 일제 단속을 진행하고, 지역별 상시·수시 단속도 병행한다.

특히 단속 장소를 일정 시간마다 불시에 옮기는 이동식 단속, 이른바 '스폿형 단속'을 적극 활용할 방침이다. 야간뿐 아니라 주간 시간대에도 단속을 벌여 "언제, 어디서든 단속될 수 있다"는 인식을 확산시키겠다는 취지다.

상습 음주운전자에 대한 차량 압수도 강화된다. 경찰은 최근 3년간 상습 음주운전자 차량 총 1711대를 압수했다. 연도별로는 2023년 173대, 2024년 365대, 2025년 1173대다. 올해부터는 검찰과 협의해 약물운전 위반자의 차량까지 압수 대상에 포함하기로 했다.

경찰은 음주·약물운전으로 인명피해가 발생할 경우 특정범죄가중처벌법상 위험운전치사상 혐의를 적극 적용할 계획이다. 또 음주나 약물 복용 사실을 알고도 차량 운전을 말리지 않거나 동승한 경우 방조죄 적용도 검토한다.

아울러 음주운전 조장 행위에 대한 처벌 규정도 신설된다. 도로교통법에는 자동차 등을 제공하거나 운전을 권유·독려하는 행위, 운송을 요구해 동승하는 행위 등 음주운전 조장 유형이 구체적으로 명시될 예정이며, 해당 규정은 2027년 6월 3일부터 시행된다.

경찰청 관계자는 "휴가철 들뜬 분위기 속에서 순간의 잘못된 선택으로 음주·약물운전을 하는 일이 없어야 한다"며 "음주·약물운전은 운전자뿐 아니라 동승자까지 처벌될 수 있는 중대한 범죄인 만큼 적극적인 협조를 당부한다"고 말했다.
설소영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

배재고, 광주일고에 ‘스타벅스 가야지’ 외친 학생 징계·특별교육 실시

“허술하게 지은 1층 위에 2층·3층 쌓는 격…형사사법체계 재설계해야”

홍명보, 야유 속 쓸쓸한 귀국… 김민재·황희찬 등 일부 귀국

[포토] 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당 ‘홈플러스 문제 해결을 위해’

[취재후일담] 감사원과 ‘두 원장’

[포토] ‘홈플러스 문제 해결을 위해’ 한자리에 모인 민주당-조국혁신당-진보당-사회민주당-기본소득당

동탄·기흥·구리, 투기과열지구·조정대상지역 지정…7월부터 규제 적용

지금 뜨는 뉴스

테슬라, 안전성 대폭 강화한 FSD v14 라이트 배포 시작

‘한국’ 이름 붙은 한반도 공룡 화석, 천연기념물 된다

운전면허증 온라인 재발급 때도 사진 변경 가능해진다

100℃ 스팀에 15㎝ 빌트인까지…LG, 청소로봇 ‘로니’ 출격

하나카드, 제2금융권 첫 ‘카드론·신용대출 연 12% 상한’ 도입