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국제 세계일반

미·이란 대표단 카타르행… 회담 개최 여부 놓고 엇갈린 주장

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남미경 기자

승인 : 2026. 06. 30. 16:19

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트럼프 "30일 도하 회담"…이란은 "실무협상 계획 없다"
이란 "해협 통제는 우리 책임"…협상 앞두고 압박 수위 높여
화면 캡처 2026-06-30 154115
호르무즈 해협. /로이터 연합
미국과 이란이 카타르 도하에 각각 대표단을 파견하며 협상 재개를 모색하고 있지만, 회담 개최 여부를 놓고는 상반된 입장을 내놓고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 "이란이 회담을 요청해왔다"며 30일 도하에서 회담이 열릴 것이라고 거듭 밝혔다. CNN방송 역시 복수의 미국 당국자를 인용해 스티브 윗코프 특사가 도하로 이동 중이라고 보도했다.

반면 이란은 미국 측 발표를 공식 부인했다. 카젬 가리바바디 이란 외무차관은 이번 주 미국과 실무회담을 할 계획이 없다고 밝혔고, 에스마일 바가이 외무부 대변인도 향후 며칠간 미국과 종전 합의 후속 협상을 진행할 예정이 없다고 강조했다.

하지만 양측의 실무 회담 재개 가능성은 계속 제기되고 있다. 이란의 한 고위 당국자는 로이터통신에 "30일 도하에서 미국과 이란이 회동할 것"이라며 이번 협의에서는 핵 문제가 아니라 호르무즈 해협 관리와 긴장 완화 방안이 핵심 의제가 될 것이라고 말했다.

로이터는 또 다른 당국자를 인용해 미국과 이란 실무진이 다음 달 1일 카타르와 파키스탄의 중재자들을 각각 만나 후속 협의를 이어갈 것으로 예상된다고 전했다.

협상 재개 가능성이 거론되는 가운데서도 호르무즈 해협 통제권을 둘러싼 이란의 입장은 더욱 강경해지고 있다. 이란은 자국이 지정한 항로를 벗어나 해협을 통과하려는 선박은 차단하겠다는 방침을 재확인했으며, 연안국인 오만이 협조하지 않더라도 독자적으로 해협 관리에 나설 수 있다고 밝혔다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 호르무즈 해협 기뢰 제거 작업 참여 가능성을 언급한 데 대해서도 이란은 즉각 반발했다. 가리바바디 외무차관은 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "기뢰 제거는 다른 어떤 국가가 아니라 오직 이란만 수행할 수 있으며, 어떠한 외부 개입도 허용하지 않을 것"이라고 밝혔다.
남미경 기자

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