삼성물산, 日 ‘인프로니아 홀딩스’와 업무협약…글로벌 인프라 사업 확대

글로벌 인프라 개발·컨세션 및 PPP 사업 협업

일본 및 글로벌 시장 진출 방안 공동 모색

삼성물산-인프로니아 홀딩스 업무협약식 사진 0 오세철 삼성물산 건설부문 대표(왼쪽 세 번째)와 카베 카즈나리 인프로니아 홀딩스 대표집행임원(왼쪽 두 번째)이 지난달 30일(현지시간) 일본 도쿄도 치요다구에서 위치한 인프로니아 홀딩스 본사에서 열린 전략적 업무협약식에서 기념촬영을 하고 있다./삼성물산

삼성물산 건설부문(이하 삼성물산)이 일본 종합 인프라 서비스 기업 인프로니아 홀딩스와 글로벌 인프라 사업 확대를 위해 손잡는다.삼성물산은 인프로니아 홀딩스와 글로벌 인프라 개발, 컨세션, 민관협력(PPP) 사업 확대를 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.협약식은 지난달 30일 일본 도쿄도 치요다구에 위치한 인프로니아 홀딩스 본사에서 열렸다.이날 행사에는 오세철 삼성물산 대표이사 사장과 키베 카즈나리 인프로니아 홀딩스 대표집행임원 사장을 비롯한 양사 주요 관계자들이 참석했다.인프로니아 홀딩스는 건설 분야에서 축적한 기술력을 기반으로 공항과 도로, 상·하수도, 경기장 등 일본 내 주요 인프라의 컨세션 및 PPP 사업을 수행하는 종합 인프라 서비스 기업이다. 인프라 개발부터 건설, 운영, 유지관리까지 전 과정을 아우르는 사업 역량을 갖추고 있다는 평가를 받는다.양사는 이번 협약을 통해 삼성물산의 글로벌 EPC(설계·조달·시공) 수행 경험과 사업관리 역량, 해외 네트워크에 인프로니아 홀딩스의 개발·투자 및 컨세션 사업 경쟁력을 결합해 일본은 물론 해외 인프라 시장에서 협력을 강화할 방침이다.주요 협력 분야는 △일본 국내외 개발 및 컨세션 사업 공동 추진 △해외 PPP 사업 협력 △공동 투자 및 기술 인력 교류 등이다. 양사는 이를 통해 신규 사업 기회를 발굴하고 글로벌 인프라 개발 시장에서 경쟁력을 높인다는 계획이다.오 사장은 "이번 협약을 통해 인프로니아 홀딩스의 투자개발 및 컨세션 사업 전문성과 삼성물산의 글로벌 프로젝트 수행 경험을 접목해 일본과 해외 시장에서 새로운 성장 기회를 만들어 나갈 것으로 기대한다"며 "양사 협력을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.