최원용 평택시장 취임…“성장의 결실 시민 삶으로 돌려드리겠다”

함께 성장하며 시민이 행복한 평택

최원용 평택시장, 성장의 결과가 시민의 삶 향상 0 최원용 시장과 국장들이 시장 취임 기념 식수 후 사진을 찍고 있다./평택시

최원용 경기 평택시장이 1일 평택시문예회관에서 취임식을 갖고 민선 9기 평택시정의 공식 출범을 알렸다.최 시장은 '함께 성장하며 시민이 행복한 평택'을 새 시정 슬로건으로 제시하며 시민 삶의 질을 높이는 현장 중심 행정을 펼치겠다고 밝혔다.이날 최 시장은 취임식에 앞서 첫 공식 일정으로 환경미화 직원들과 간담회를 갖고 현장의 목소리를 들었다. 시민들의 쾌적한 생활환경을 위해 묵묵히 일하는 청소 노동자들의 애로사항을 청취하고 노고를 격려하며 민선 9기 첫 행보를 시작했다.이어 현충탑을 찾아 순국선열과 호국영령의 희생을 기리며 평택시의 발전과 시민의 안녕을 기원했다.취임식에서 최 시장은 민선 9기 시정 슬로건인 '함께 성장하며 시민이 행복한 평택'을 중심으로 새로운 시정 운영 방향을 발표했다.최 시장은 "평택은 이미 큰 성장의 길을 걸어온 도시"라며 "이제는 성장의 속도만을 자랑하는 도시가 아니라 성장의 성과가 시민의 삶으로 이어지는 도시를 만들어야 한다"고 말했다.이어 "교통과 주거, 교육, 복지, 환경, 일자리 등 시민 생활과 직결된 문제를 세심하게 살피고 현장에서 답을 찾는 행정을 펼치겠다"며 시민 중심의 실용 행정을 강조했다.최 시장은 1995년 제1회 지방행정고등고시에 합격해 공직에 입문한 뒤 경기도 농업정책국장과 기획조정실장, 평택시 부시장, 경기경제자유구역청장 등을 역임했다. 30여 년간 다양한 행정 경험을 쌓은 정통 행정 전문가로 평가받고 있다.최 시장은 "시민과 함께 성장하고 시민이 행복한 평택을 만들기 위해 현장에서 시민과 끊임없이 소통하며 책임 있는 시정을 펼쳐 나가겠다"고 밝혔다.