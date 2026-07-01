유승렬 국수본부장 직무대리 “수사 시스템 차질 없이 작동해야”

국민 체감도 높은 수사 요소 점검 위한 ‘4중 점검체계’ 실효성 주문

국수본부장 공석 속 수사 지휘라인 안정적 운영 방안 논의

2026061801001178000063941 0 경찰청./박성일 기자

유승렬 경찰청 국가수사본부장 직무대리가 1일 전국 수사지휘부 회의를 열고 본부장 직무대리 체제에서도 경찰 수사 체계가 차질 없이 작동해야 한다고 강조했다.경찰청에 따르면 유 직무대리는 이날 오후 4시 전국 시도경찰청 수사부장 등이 참석한 가운데 '전국 수사지휘부 화상회의'를 개최했다.이번 회의는 국가수사본부장 직무대리 체제 전환 이후 경찰 수사 체계 운영 상황을 점검하고, 국민이 안심할 수 있는 수사 환경을 조성하기 위해 마련됐다.유 직무대리는 회의에서 "경찰 수사는 오랜 시간에 걸쳐 갖춰진 수사 시스템과 현장 수사관들의 역량을 바탕으로 흔들림 없이 법질서를 지켜왔다"며 "전국 수사지휘부는 이러한 시스템을 통해 현장의 수사 역량이 충분히 발휘될 수 있도록 수사환경 조성에 노력해달라"고 당부했다.이어 "신속하고 공정한 사건 처리로 국민 불편을 최소화하고, 적법절차 준수 등 수사의 기본을 철저히 지켜달라"고 강조했다.유 직무대리는 국민 체감도가 높은 주요 수사 요소를 상시·종합적으로 점검하기 위해 도입된 '전국 수사부서 4중 점검체계'의 실효성 확보도 주문했다. 그는 "4중 점검체계가 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 전국 수사지휘부가 적극적인 관심을 가져달라"고 했다.경찰청은 앞으로도 현장과 긴밀히 소통하면서 수사 현장에 필요한 인력·예산·제도적 지원이 적시에 이뤄질 수 있도록 하겠다는 방침이다.