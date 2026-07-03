커피빈, 창립 25주년 맞이 ‘청년 아메리카노’ 반값 행사

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글로벌 커피 브랜드 커피빈코리아가 창립 25주년을 맞아 청년 고객을 대상으로 아메리카노를 할인 판매하는 '청년 아메리카노' 프로모션을 진행한다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 앞서 진행된 '25주년 기념 카드 3만원 이상 충전 시 3만원 생일카드 증정' 이벤트에 이어 마련된 두 번째 25주년 기념 프로모션이다. 프로모션은 오는 7월 7일부터 7월 31일까지 운영된다.

대상은 2001년 1월 1일 이후 출생한 고객이다. 대상 고객은 행사 기간 동안 레귤러(R) 사이즈 아메리카노를 기존 판매가보다 약 50% 할인된 가격으로 구매할 수 있다. HOT과 ICED 모두 동일하게 적용되며, 매장 주문은 물론 키오스크와 퍼플오더를 통해서도 혜택을 받을 수 있다.

프로모션은 1인당 구매 횟수나 수량 제한 없이 행사 기간 동안 이용 가능하다. 다만 할인 혜택은 레귤러(R) 사이즈 아메리카노에만 적용되며 사이즈 변경은 불가능하다.

커피빈코리아 관계자는 "창립 25주년을 맞아 고객들의 성원에 보답하고 미래를 이끌어갈 청년들을 응원하는 의미를 담아 이번 프로모션을 기획했다"며 "많은 청년 고객들이 일상 속에서 부담 없이 커피를 즐기며 작은 응원의 마음을 느끼길 바란다"고 말했다.

이어 "이번 '청년 아메리카노' 프로모션을 시작으로 25주년을 기념하는 다양한 릴레이 프로모션을 순차적으로 선보일 예정"이라며 "더 많은 고객들이 참여할 수 있는 다양한 혜택을 준비하고 있는 만큼 많은 관심을 부탁드린다"고 밝혔다.