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‘꿈의 보안’ 양자암호통신…SKT·KT, ‘퀀텀 코리아’서 기술력 맞불

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연찬모 기자

승인 : 2026. 07. 02. 18:08

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2일 '퀀텀 코리아 2026' 개막
KT, QKD·PQC 결합한 하이브리드 양자암호통신 전시
SKT, PIC 기반 QKD 등 차세대 기술 소개
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2일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '퀀텀 코리아 2026'에 마련된 SK텔레콤과 KT 전시부스./연찬모 기자
"지금의 사이버 침해 트렌드는 '선(先)수집, 후(後)해독'입니다. 당장 굳게 잠겨있는 데이터 금고는 양자컴퓨터 시대가 도래하는 순간, 무방비로 노출될 수 있습니다. 이것이 양자암호통신 기술을 선제적으로 개발하고 도입해야 하는 이유입니다."

2일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 '퀀텀 코리아 2026'에서 KT 관계자는 양자암호통신 기술의 중요성에 대해 이 같이 말했다. 이날 개막한 퀀텀 코리아는 과학기술정보통신부가 주최하는 국내 최대 양자 산업 전시회다. 올해는 '양자가 현실이 되다, 혁신을 위한 담대한 도전'을 주제로 진행되며, 통신업계에선 KT와 SK텔레콤이 각각 전시부스를 마련했다.

KT의 전시 슬로건은 '양자 미래가 시작되는 곳, KT'다. QKD(양자키분배)와 PQC(양자내성암호)를 중심으로 양자암호통신 기술과 장비, 상용화 사례들을 한 눈에 확인할 수 있도록 전시부스를 구성했다. QKD는 양자의 특성을 이용해 암호키 전달 과정에서 도청 시도를 즉시 감지할 수 있는 기술이며, PQC는 양자컴퓨터로도 해독이 어려운 새로운 수학 구조를 적용한 암호 방식이다. 현재 KT는 QKD와 PQC를 결합한 하이브리드 방식을 앞세우고 있다.

이날 박호중 KT 네트워크연구소 연구원은 "하이브리드 방식은 암호키 전달과 암호 알고리즘 모두를 보호할 수 있어 공공과 금융, 국방 분야에서까지 보안 수준을 크게 높일 수 있다"며 "특히 자체 기술이라는 강점을 통해 초고보안이 요구되는 국가망 등을 중심으로 사업영역을 넓혀가고 있다"고 설명했다. '양자내성암호 시범전환 지원사업'에서 국방 주요 시스템에 PQC를 적용하거나, 신한은행 하이브리드 양자보안망을 구축한 것이 대표 성과다. 이와 함께 지난해 독자 구현한 300kbps 수준의 유선 QKD 기술을 활용, 더 많은 양의 암호키를 빠르게 생성·전달할 수 있도록 고도화하고 있다.

다양한 양자암호통신 장비도 전시장 한 켠에 마련됐다. KT는 우리넷, 코위버 등 국내 기업뿐 아니라 헤카 등 해외 기업들과도 양자암호통신 분야에서 기술 협력을 맺고 있다. 추후 국내를 넘어 글로벌 양자암호통신 시장 진출을 염두한 행보다. 박 연구원은 "머지않은 시점에 양자컴퓨터 상용화가 이뤄질 것으로 예상되는 만큼 사이버 보안 분야에서 뛰어난 역량을 갖춘 국내외 기업들과 기술 협력을 다각도로 추진하고 있다"고 밝혔다.

2011년부터 양자암호통신 기술을 개발해 온 SK텔레콤은 'AI·6G 시대를 대비한 차세대 양자암호 보안'을 주제로, 현재 개발 중인 차세대 기술과 장비를 대거 선보였다. 가장 주목을 받은 건 PIC(광집적회로) 기반 QKD 시스템이다. 기존 양자암호통신 장비의 크기와 비용 문제를 해결하기 위해 반도체 공정 기술을 적용한 것이 특징이다. 엄우현 SK텔레콤 퀀텀테크팀 부장은 "여러 개의 복잡한 광학부품들을 반도체 제조 공정을 이용해 하나의 작은 칩에 집약시킨 기술로, 초소형·저비용·대량생산이 강점"이라며 "한국 최초로 EU(유럽연합) '호라이즌 유럽' 프로젝트에 참여해 기술 저변을 확대하고 있다"고 말했다. SK텔레콤에 따르면 내년 프로토타입을 공개하고, 이후 기술 인증 등을 거쳐 상용화할 계획이다.

하이브리드형 차세대 양자암호칩 Q-HSM도 주목을 받았다. 양자컴퓨터 해킹에 대응하기 위해 PQC와 QRNG(양자난수생성기), PUF(물리적 복제방지 기술) 등을 결합했다. 드론이나 AI CCTV, 로봇 등 실시간 통신 연결을 필요로 하는 분야에서 속도 저하 없이 강력한 보안을 유지할 수 있게 한다. 엄 부장은 "현재 보안체계를 한 단계 더 끌어올릴 요인은 양자암호 밖에 없다"며 "선제적인 사이버 보안 체계를 위해 기술·제품 라인업을 확대하고 비용도 낮추는 노력을 이어가고 있다"고 말했다.
연찬모 기자

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