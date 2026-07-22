닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의학

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램

Advertisements

사회 사회일반

경실련 “무주택 서민 빠진 정부 부동산 토론회…토지임대부 확대 논의해야”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260722010008064

글자크기

닫기

김홍찬 기자

승인 : 2026. 07. 22. 15:23

구글 검색 선호 출처 추가 Google 검색에서 아시아투데이 기사를 더 자주 볼 수 있습니다.

Advertisements

Advertisements

경실련, 청와대 분수대 앞서 기자회견
"국토부 주관 토론회, 업계 민원 듣기에 그쳐"
"민간업자 이익 집중, 로또 청약 의존 고쳐야"
"토지임대부, 진짜공공임대주택 확대해야"
경실련
경제정의실천시민연합(경실련)이 22일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 '이재명 정부 부동상 종합대책 촉구' 기자회견을 진행했다. /김홍찬 기자
경제정의실천시민연합(경실련)이 정부가 주최한 부동산 정책 국민의견 경청 토론회가 업계와 이해관계자 요구를 전달하는 데 그쳤다며 무주택 서민을 위한 공급 대책 마련을 촉구했다. 민간업자에게 이익이 집중되고 무주택 서민들은 여전히 '로또 분양'에 기대야 하는 구조를 개선해야 한다는 주장이다.

경실련은 22일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 "집값 안정과 주거 안정을 위한 근본 대책을 마련해야 한다"며 "정부는 토지임대부 주택 공급을 확대하고 분양원가도 즉시 공개해야 한다"고 요구했다.

정부는 지난 14~16일 국토교통부, 금융위원회, 재정경제부 등과 부처별 부동산 정책 국민 경청 토론회를 열었다. 이어 오는 23일에는 이재명 대통령이 참석하는 종합토론회를 열 예정이다.

그러나 경실련은 이 토론회가 업계와 이해관계자들의 요구를 전달하는 데 집중됐고, 집값 상승과 전월세 부담을 겪는 실수요자의 목소리는 충분히 반영되지 않았다고 지적했다. 경실련은 "토론회는 이해관계자들의 민원제기 현장이었고, 무주택 서민의 목소리는 실종됐다"고 밝혔다.

경실련은 토론회에서 다뤄지지 않은 주택 공급의 대안으로 토지임대부 주택 확대를 강조했다. 토지임대부 주택은 토지는 공공이 보유하고, 건물만 분양하는 주택이다. 기존 택지매각과 공공분양 방식은 토지와 건물을 모두 민간에 매각하고 개발이익이 공공에 환원되지 못하고 서민들은 청약에 내몰릴 수밖에 없다는 설명이다. 반면 토지임대부 주택은 공공이 소유한 토지비를 제외하고 서민들에게는 인근 시세의 30% 수준에 공급이 가능하다고 봤다.

경실련은 또한 공공이 직접 건설하는 영구임대, 국민임대, 장기전세 등 '진짜공공임대주택' 공급을 확대해야 한다고 주장했다. 경실련은 "현재 진짜공공임대주택은 101만6000호로 전체 주택의 2294만호의 4.4%에 불과하다"며 "저렴하고 장기간 거주가능한 진짜공공임대주택 확충이야말로 집값안정과 서민주거안정에 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.

이와 함께 토지임대부 주택과 진짜공공임대주택을 포함한 구체적인 공급 로드맵 마련과 건설원가 거품 제거를 위한 분양원가 공개, 종합부동산세와 장기보유특별공제 개편을 통한 조세 정의 실현 등도 촉구했다. 경실련은 "이재명 정부는 양질의 토지임대부 주택 공급을 지속적으로 공급하고, 나아가 건축비 거품제거를 위한 분양원가 투명화와 조세 개편을 실현해야 한다"고 말했다.
김홍찬 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

Advertisements

많이 본 뉴스

트럼프 “곧 이란 지하 핵시설 곡괭이산 타격”…후티, 사우디 해상봉쇄로 두 해협 동시 위기

충북도·청주시 밀레니엄타운 내 코스트코 유치 ‘삐걱’

“눈알 스티커?”…‘동궁’ 조승우 곤룡포 용보, 알고 보니 역사 고증

‘고질라’ 시리즈 배우 케일리 호틀, 교통사고로 사망…향년 18세

경찰, 양산 쌍용아파트 승강기 공사 입찰 의혹 수사…‘2억 차 업체 선정’ 적격심사 조작 논란

‘여론조사 대납’ 오세훈 1심 벌금 1000만원…확정시 서울시장직 상실

한병도 “검찰개혁, 다음 국회로 미루지 않아…이번에 반드시 완수”

지금 뜨는 뉴스

여름 늦캉스족 잡아라… 고유가 부담 속 항공권 특가 전쟁

“5000만원이나 싸다”…볼보 ES90, 가격 파괴 승부수

숲속 공연부터 K리그 직관까지…올여름 국내여행이 뜬다

청소년 도박 예방 나선 페이커, 명예경찰 ‘경장’ 됐다

월드컵 결승전 특수…배민, 새벽 배달 주문 39.2% 껑충