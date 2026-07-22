李대통령 “의료수가 체계 합리화 중요…정부책임 강화”

靑에서 지역·필수·공공의료 간담회 주재

"고의 아닌 의료과실 형사책임 면제 타당"

지역필수공공의료 간담회, 발언하는 이재명 대통령 0 이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 지역·필수·공공의료 간담회에서 발언하고 있다./ 연합뉴스

이재명 대통령은 22일 "공공·필수 의료의 문제에 대해 정부 책임을 강화하는 방향으로 정책 검토를 계속하고 있다"고 말했다.특히 이 대통령은 공공의료 확장을 위해 의료 수가제도 합리화가 중요하다고 강조하며 의료 수가제도 보완을 시사했다.이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 지역·필수·공공의료 간담회를 주재하고 "공공의료·필수의료 공백 문제는 제도적으로 보완이 돼야 근본적인 문제 해결이 된다"고 강조했다.이 대통령은 과거 변호사 시절 의료 소송을 맡았을 때 국가 배상이 더 필요하다고 느꼈던 경험을 언급하며 "결국 최근 생긴 공공의료, 필수 의료의 공백 문제는 제도적으로 보완돼야 근본적 해결이 가능하겠다고 생각했다"고 말했다.이어 "그래서 의료수가제도라는 것이 정말 제대로 책정돼 있는지, 수가체계를 합리화하는 게 중요하다"며 "공공의료를 확장하려면 국가 공동체의 책임을 확실히 강화해야 한다"고 거듭 강조했다.의대 정원 증원 문제와 관련해서도 이 대통령은 "지금 지역(의대) 쪽으로만 했다. 그게 일종의 타협안인데 5년 지난 뒤에는 필요한 영역을 강화할 수 있을 것"이라고 기대했다.이 대통령은 지방 의료 확충 문제와 관련해 "지역 균형발전과 이를 위한 정주 여건 개선의 측면에서도 의료 환경 개선이 핵심적 요소"라며 "역시 공적 역할을 강화하는 데에서 가능할 것"이라고 말했다.이 대통령은 치료 과정에서 고의가 아닌 과실에 의해 사고가 발생할 경우 형사 책임을 면제하는 입법이 필요하다는 의료계 요구에 대해 "매우 타당한 요구"라고 밝혔다.이 대통령은 "사람을 살리기 위해 열심히 하다가 그중 일부가 교과서 있는 대로 다 못 했을 경우까지 형사처벌을 하는 위험에 빠뜨리니까 '난 그런 위험한 일 안 할래' 그래서 다 회피한다면 우리 국민들이 더 큰 위험에 처하게 된다"며 "이것은 약간 모순"이라고 지적했다.