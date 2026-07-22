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LG엔솔, 산학협력 컨퍼런스서 연구 성과 공유

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김아윤 기자

승인 : 2026. 07. 22. 17:01

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석·박사 학생 90여명 참가
배터리 산업 성장 가속화
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LG에너지솔루션이 22일 대전 기술연구원에서 제 4회 산학협력 컨퍼런스를 개최했다고 밝혔다./LG에너지솔루션
LG에너지솔루션이 국내 배터리 학계 인재들과 함께 우수 연구 성과를 공유했다.

22일 LG에너지솔루션은 대전 기술연구원에서 서울대, KAIST, 포항공대, 고려대, 연세대 등 국내 유수의 대학 10여개 대학 교수진과 석·박사 학생 90여명이 참석한 가운데 제4회 산학협력 컨퍼런스를 개최했다고 밝혔다.

산학협력 컨퍼런스는 지난 2023년 국내 배터리 업계에서 최초로 시작한 대규모 산학 교류 행사다. 학계 간 유기적인 협업 성과를 공유하고, 산학교류를 증진시켜 '지속가능한 산학 공동 R&D 생태계'를 구축하기 위해 기획됐다.

LG에너지솔루션에서는 CTO(최고기술책임자) 김제영 전무, 자동차개발센터장 최승돈 부사장, 소형개발센터장 류덕현 상무, ESS개발센터장 김기웅 상무 등 R&D 분야 주요 임직원들이 참석했다.

CTO 김제영 전무는 "올해로 4회째를 맞이한 이번 컨퍼런스는 LG에너지솔루션과 학계가 함께 쌓아온 협업 성과를 나누고, 산학협력의 방향을 함께 고민해보는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 배터리 산업의 성장을 가속화할 공고한 R&D 생태계 조성을 위해 협력을 더욱 확대해 나갈 것" 이라고 밝혔다.

김아윤 기자

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