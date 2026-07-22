오텍그룹, 에너지위너상 18년째 수상…고효율 기술력 ‘입증’

오텍캐리어·씨알케이 나란히 수상

친환경 냉난방·냉동 기술 경쟁력 인정

ㅇ 0 올해의 에너지위너상을 수상한 오텍캐리어 EHS(왼쪽)와 씨알케이(CRK) 인버터 냉장 핫가스 제상 시스템./오텍그룹

오텍그룹 계열사 오텍캐리어와 씨알케이(CRK)가 '제29회 올해의 에너지위너상'을 수상했다고 22일 밝혔다.오텍그룹은 이번 수상으로 18년 연속 에너지위너상 수상 기록을 이어갔다. 오텍캐리어는 17년 연속, 씨알케이는 8년 연속 수상이다. 올해의 에너지위너상은 소비자시민모임이 주최하고 산업통상자원부, 한국에너지공단 등이 후원하는 시상으로, 에너지 절감과 저탄소·탄소중립에 기여한 제품과 기술을 선정한다.오텍캐리어는 히트펌프 솔루션 'EHS 옵티멈(Optimum)'으로 수상했다. 상업용 건축물과 영농형 스마트팜 등에 적용되는 공기열원 방식의 히트펌프로, 투입 에너지 대비 약 3배의 효율을 구현하고 기존 동급 제품보다 난방 효율을 높인 점을 인정받았다.씨알케이는 '인버터 냉장 핫가스(Hot Gas) 제상 시스템'으로 수상했다. 해당 시스템은 연간 에너지 사용량을 최대 35% 절감하고 냉동기 1대당 이산화탄소 배출량을 최대 1.3톤 줄일 수 있다. 회사는 올해 말 냉동기·유니트쿨러 고효율 기자재 인증 제도 도입에 맞춰 친환경·고효율 제품군을 확대할 계획이다.오텍그룹 관계자는 "저탄소 친환경 기술 개발과 고효율 솔루션 연구개발 성과를 인정받았다"며 "앞으로도 에너지 절감과 탄소중립에 기여하는 기술 개발을 이어가겠다"고 말했다.