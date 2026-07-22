서울 개포 구룡마을에 2220가구 조성…미리내집 1177가구 포함

서울시는 지난 21일 제3차 공공주택통합심의위원회에서 '개포 구룡마을 공공주택건설사업(M블록, B2블록)'을 조건부 가결했다고 22일 밝혔다.
시의 결정으로 구룡마을에는 M블록 300가구, B2블록 1820가구 등 총 2120가구의 공공주택이 공급된다.
M블록에는 대지면적 1만2901㎡에 지하 2층~지상 15층, 통합공공임대 115가구, 미리내집 165가구, 공공분양 20가구가 들어선다.
B2블록에는 대지면적 5만2718㎡에 지하 2층~지상 28층, 통합공공임대 643가구와 장기전세주택인 미리내집 1177가구가 들어선다. 입주민의 생활 양식에 맞춰 전용면적은 31㎡, 36㎡, 49㎡, 59㎡ 등으로 공급한다.
미리내집은 신혼부부 주거 안정을 위해 도입된 공공주택 유형이다. 최장 10년 거주할 수 있고 자녀 출산 시 최장 20년까지 기간이 연장된다. 자녀 출산 때는 매수 기회도 주어진다.
시는 인근 대모산과 구룡산의 자연환경을 최대한 보존할 계획이다. 또한 고단열·고기밀 외피를 사용하고 신재생에너지를 도입하는 등 탄소중립을 위한 친환경 설계기법을 적용한다.
단지 내에는 근린공원, 주민 커뮤니티 시설을 연계한 보행 친화형 가로공간을 만들고, 주변 녹지축과 주민 생활권을 하나로 연결할 계획이다.
시는 올 하반기 주택건설 사업계획승인을 거쳐 2027년 착공, 2031년 준공을 목표로 사업을 추진할 예정이다.
명노준 서울시 주택실장은 "이번 심의로 구룡마을의 약 2000가구대 공공주택 공급이 본궤도에 올랐다"며 "구룡마을의 주거환경을 획기적으로 개선할 뿐만 아니라 수요가 높은 강남권에 양질의 주택을 공급해 시민의 주거 안정에 크게 기여하겠다"고 말했다.