李대통령, 미국·남미 순방에 이재용·최태원 등 기업인 총출동

이재명 대통령, 경제단체·기업인 간담회 0 이재명 대통령이 13일 서울 용산 대통령실에서 6경제단체·기업인 간담회를 하고 있다./연합뉴스

이재명 대통령의 미국·남미 3개국 순방에 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK 회장 등 국내 주요 기업인들이 총출동한다.22일 청와대에 따르면 오는 24부터 내달 3일(7박 11일)까지 이어지는 이 대통령의 미국·남미 3개국 순방에는 국내 기업 총수를 비롯한 관계자들이 대거 참석한다.우선 오는 25일(현지시간) 이 대통령의 이번 순방 첫 방문지인 미국 샌프란시스코에서 열리는 AI(인공지능) 서밋에 이 회장과 최 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이해진 네이버 의장 등 국내 주요 기업 총수들이 참석한다.이들은 이 자리에 참석한 글로벌 빅테크 수장들과 AI 협력을 논의한다.28일 브라질 상파울루에서 열리는 '한-브라질 비즈니스 라운드테이블'에는 류진 한국경제인협회 회장을 비롯해 정의선 현대차그룹 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 조원태 대한항공 회장, 박승희 삼성전자 사장, 류재철 LG전자 대표, 이동훈 SK바이오팜 대표, 정인섭 한화오션 사장, 문재영 HD건설기계 대표, 최수연 네이버 대표 등이 함께한다.김종출 한국항공우주산업(KAI) 사장, 윤영미 하이랜드푸드(한국수입협회) 대표, 이상목 아모레퍼시픽 사장, 김병훈 에이피알(APR) 대표, 천주혁 실리콘투 대표도 참석해 브라질 시장 확장 방안을 논의한다.30일 칠레 산티아고에서 열리는 '한-칠레 비즈니스 라운드테이블'에는 이우현 OCI홀딩스 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 구자은 LS 회장, 최윤범 고려아연 회장, 류재철 LG전자 사장, 정인섭 한화오션 사장, 최수연 네이버 대표, 장재훈 현대자동차 부회장, 이동훈 SK바이오팜 대표 등이 참석해 핵심광물, 친환경에너지 협력 등을 논의한다.위성락 국가안보실장은 이날 춘추관 브리핑을 통해 "남미 3국은 우리와 지구 반대편에 위치해 기후변화나 지정학적 리스크를 분산할 수 있는 공급망 협력 대상국"이라며 "핵심광물 공급망 관련 전략적 파트너십을 강화하고 식량·에너지 수입원 다변화를 위한 논의도 심화할 예정"이라고 밝혔다.