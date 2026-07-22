끝장낼듯이… 신천지 꺼낸 與 ‘파묘정치’

김민석 더불어민주당 당 대표 후보(왼쪽)와 정청래 후보가 22일 국회 의원회관에서 열린 'in 민주당 청년을 담다 노동을 잇다' 토론회에서 악수를 나누고 있다. /이병화 기자 photolbh@