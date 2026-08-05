‘LA 공연 논란’ 이상준 직접 사과…“큰 웃음 만들겠다” 음향 문제 죄송

이상준 0 /이상준 인스타

코미디언 이상준이 미국 로스앤젤레스(LA) 공연을 둘러싼 관객들의 불만이 이어지자 직접 사과했다.이상준은 5일 자신의 인스타그램을 통해 "제가 공연하면서 너무 재미있게 했다고 기억되는 공연 중에 LA 오후 3시, 7시 두 공연은 무조건 포함될 정도로 즐겁게 했다"며 "웃음이 클수록 저도 더 재미를 느끼기에 텐션이 올라가는데 LA 공연의 웃음소리는 저조차 너무 행복했다"고 밝혔다.그는 "공연이 끝난 뒤 공연 중 불편함을 느끼신 분들이 계셨다는 걸 확인했다"며 "즐겁게 웃으려고 오셨을 텐데 너무 죄송하다. 다시 한번 죄송하고 또 죄송하다"고 사과했다.이어 "계속해서 연구하고 공부하며 점점 나아지는 모습을 보여드리고 정말 큰 웃음을 만드는 노력을 계속하겠다"고 덧붙였다.이상준쇼 인스타그램 계정은 이와 관련해 "공연 중 음향 문제로 불편을 겪으신 관객 여러분께 진심으로 사과드립니다"고 밝혔다.그러면서 "공연장 스피커 앞 일부 좌석에서 음향 전달에 문제가 있었던 것으로 파악됐다"고 설명했다.이어 "미국 공연 주관사에서도 이점을 확인한 후 해당 좌석 관객분들께 사과와 함께 필요한 조치를 진행했다"며 "남은 투어 공연에서는 같은 문제가 발생하지 않도록 더욱 꼼꼼히 점검하고 최선을 다하겠다"고 적었다.앞서 이상준은 지난 2일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 USC 보바드 오디토리엄에서 스탠드업 코미디 공연 '이상준쇼'를 개최했다. 공연 직후 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에는 음향 문제와 티켓 가격, 공연 구성 등을 지적하는 관람 후기가 잇따랐다.