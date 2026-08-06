코오롱인더스트리, 중간배당 50% 늘린다…주당 900원 지급

이사회서 중간배당 600원→900원 증액 결정

상반기 실적 개선 반영…주주환원 정책 강화

"ENP 합병 성과 조기 공유"연 2회 배당 기조 유지

★대표사진_코오롱One＆Only타워 0 코오롱 원앤온리 타워./코오롱

코오롱인더스트리가 중간배당금을 50% 늘리며 주주환원 정책을 강화한다. 상반기 실적 개선을 반영해 배당을 확대하고 ENP 합병으로 늘어난 주주들과 성과를 조기에 공유하겠다는 취지다.6일 코오롱인더스트리는 이날 이사회를 열고 중간배당금을 기존 주당 600원에서 900원으로 증액하기로 의결했다고 밝혔다.코오롱인더스트리는 지난해 5월 주주친화 경영 강화를 위해 보통주 1주당 최소 연 1300원을 배당하는 정책을 도입했다. 중간배당 600원과 결산배당 700원에 추가 배당을 더하는 방식으로, 연간 연결 당기순이익의 30% 한도 내에서 배당 재원을 마련한다.이번 배당 증액은 상반기 실적 개선에 따른 성과를 주주에게 환원하기 위한 결정이다. 회사는 올해 1분기 영업이익이 전년 동기 대비 130% 증가한 619억원을 기록했으며 2분기에도 실적 개선세가 이어질 것으로 기대하고 있다.코오롱인더스트리는 2023년부터 일회성 손익을 제외한 실질 당기순이익의 20~40%를 배당하는 중기 배당정책을 운영하고 있다. 이와 함께 분기별 IR 설명회 개최, 주주총회 집중일 회피, 전자투표제 도입, 한국거래소 영문 공시 등 주주친화 정책도 지속 확대하고 있다.코오롱인더스트리 관계자는 "이번 중간배당 증액은 ENP 합병으로 확대된 주주 기반에 통합 법인의 성과를 조기에 공유하기 위한 것"이라며 "앞으로도 책임 있는 주주환원 정책과 투명한 소통을 이어가겠다"고 말했다.