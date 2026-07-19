“신문 쌓이던 문앞, 이젠 택배·송장이 단서”…달라진 휴가철 집 걱정

1인 가구는 '택배 도난·개인정보', 다인 가구는 '남겨진 가족 안전' 최우선

에스원, '휴가철 주택 안전 실태 설문조사 결과' 발표

1 0 에스원 '휴가철 주택 안전 실태 설문조사' 결과 이미지./제공=에스원

여름 휴가철을 앞두고 빈집을 노리는 범죄에 대한 시민들의 걱정이 시대의 변화와 가구 구조 단순화에 맞물려 진화하고 있다. 과거 대문 앞에 쌓이던 신문과 우유가 빈집의 표식이었다면, 최근에는 현관 앞에 쌓인 택배 상자와 송장이 새로운 위협 요소로 떠올랐다.19일 에스원이 고객 7556명을 대상으로 진행한 '휴가철 주택 안전 실태 설문조사'에 따르면, 응답자의 60.3%가 이번 휴가철 3일 이상 집을 비울 계획이 있다고 답했다. 1인 가구 확대와 온라인 쇼핑 급증이 맞물리면서 빈집 관리의 패러다임도 크게 변화하는 양상이다.조사 결과 1인 가구는 휴가 중 가장 걱정되는 점으로 '문 앞 택배 도난(59.1%)'을 1위로 꼽아 전통적인 빈집 침입(46.2%)을 앞질렀다.특히 여성 1인 가구의 절반 이상(51.4%)은 택배 송장에 적힌 이름과 주소 등 사생활 노출을 크게 우려했다. 단순한 물품 분실을 넘어 현관 앞이 거주 정보를 드러내는 통로가 되고 있다는 지적이다. 반려동물을 키우는 1인 가구의 경우 72.5%가 '집에 남겨진 반려동물의 건강과 안전'을 최우선 걱정거리로 꼽았다. 반면 다인 가구는 여전히 낯선 외부인 접근(55.0%)과 빈집 침입(43.7%)을 가장 경계하는 것으로 나타났다.가족 구성원에 따라 걱정의 결도 달랐다. 부모님을 모시고 사는 가구는 재산 피해보다 '집에 남아 있는 노부모의 낙상·응급 등 건강 상황'(46.3%)과 외부인 방문을 더 크게 우려했다.혼자 살든 가족과 살든 '빈집임이 외부에 알려지는 것'에 대한 경계심은 공통적이었다. 전체 응답자의 88.2%가 사회관계망서비스(SNS) 게시물로 빈집 사실이 노출될 수 있음을 인지하고 있었으며, 23.7%는 빈집 표식을 피하기 위해 휴가 사진을 나중에 올린 경험이 있다고 밝혔다. 실제로 응답자의 53.3%는 현관 낯선 흔적이나 택배 분실 등 실제로 집을 비운 후 위협을 겪은 적이 있다고 답했다.이러한 불안감은 원격 모니터링이 가능한 홈 보안 서비스 수요로 이어지고 있다. 응답자의 절반 이상이 문 앞 이상 상황을 감지하고 원격 출동까지 가능한 시스템 이용 의향을 밝혔다.에스원 관계자는 "실제로 출입문 상황을 실시간 확인할 수 있는 인공지능(AI) 도어캠의 6월 판매량이 월평균 대비 300% 이상 급증했다"며 "사회 변화에 맞춘 맞춤형 보안 솔루션을 지속 선보일 것"이라고 밝혔다.