“신문 쌓이던 문앞, 이젠 택배·송장이 단서”…달라진 휴가철 집 걱정

에스원, '휴가철 주택 안전 실태 설문조사 결과' 발표
19일 에스원이 고객 7556명을 대상으로 진행한 '휴가철 주택 안전 실태 설문조사'에 따르면, 응답자의 60.3%가 이번 휴가철 3일 이상 집을 비울 계획이 있다고 답했다. 1인 가구 확대와 온라인 쇼핑 급증이 맞물리면서 빈집 관리의 패러다임도 크게 변화하는 양상이다.
조사 결과 1인 가구는 휴가 중 가장 걱정되는 점으로 '문 앞 택배 도난(59.1%)'을 1위로 꼽아 전통적인 빈집 침입(46.2%)을 앞질렀다.
특히 여성 1인 가구의 절반 이상(51.4%)은 택배 송장에 적힌 이름과 주소 등 사생활 노출을 크게 우려했다. 단순한 물품 분실을 넘어 현관 앞이 거주 정보를 드러내는 통로가 되고 있다는 지적이다. 반려동물을 키우는 1인 가구의 경우 72.5%가 '집에 남겨진 반려동물의 건강과 안전'을 최우선 걱정거리로 꼽았다. 반면 다인 가구는 여전히 낯선 외부인 접근(55.0%)과 빈집 침입(43.7%)을 가장 경계하는 것으로 나타났다.
가족 구성원에 따라 걱정의 결도 달랐다. 부모님을 모시고 사는 가구는 재산 피해보다 '집에 남아 있는 노부모의 낙상·응급 등 건강 상황'(46.3%)과 외부인 방문을 더 크게 우려했다.
혼자 살든 가족과 살든 '빈집임이 외부에 알려지는 것'에 대한 경계심은 공통적이었다. 전체 응답자의 88.2%가 사회관계망서비스(SNS) 게시물로 빈집 사실이 노출될 수 있음을 인지하고 있었으며, 23.7%는 빈집 표식을 피하기 위해 휴가 사진을 나중에 올린 경험이 있다고 밝혔다. 실제로 응답자의 53.3%는 현관 낯선 흔적이나 택배 분실 등 실제로 집을 비운 후 위협을 겪은 적이 있다고 답했다.
이러한 불안감은 원격 모니터링이 가능한 홈 보안 서비스 수요로 이어지고 있다. 응답자의 절반 이상이 문 앞 이상 상황을 감지하고 원격 출동까지 가능한 시스템 이용 의향을 밝혔다.
에스원 관계자는 "실제로 출입문 상황을 실시간 확인할 수 있는 인공지능(AI) 도어캠의 6월 판매량이 월평균 대비 300% 이상 급증했다"며 "사회 변화에 맞춘 맞춤형 보안 솔루션을 지속 선보일 것"이라고 밝혔다.