[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 19일

쥐띠
36년 마침내 소원을 성취한다. 48년 마음이 약해지지 말아야 한다. 60년 귀한 물건을 잃어버릴 수 있는 운수다. 72년 욕심이 생겨도 참아야 한다.
84년 금전 운이 열려 후환 대접을 받는다.
96년 동북 방향에서 귀인이 찾아와 집안으로 들어온다.
소띠
37년 마음에 없는 말을 하면 안 된다.
49년 소원을 성취하니 금상첨화다. 61년 행사 준비로 몹시 바쁘게 움직인다. 73년 짜증 내지 말고 최선을 다해야 한다.
85년 고생 끝에 마침내 낙이 온다.
97년 모든 일이 내 뜻대로 풀리는 하루다.
범띠
38년 오전만 지나면 금전 운이 좋아진다. 50년 바라던 소원을 성취한다. 62년 재물 운이 따르니 아끼고 절약한다. 74년 여행지에서 소지품을 잘 챙겨야 한다.
86년 바라던 일이 속 시원히 풀린다.
98년 하는 일이마침내순조롭게 풀린다.
토끼띠
39년 재물 운이 일찍 왔다가 사라진다. 51년 몸살 기운이 호전되어 빠져나간다.
63년 골목길에서 이륜차를 조심해야 한다. 75년 마음먹은 일이 순조롭게 풀린다.
87년 아는 길도 물어서 가야 한다.
99년 금전 부탁을 뿌리치니 마음이 편해진다.
용띠
40년 운세가 갈수록 좋아진다.
52년 금전 운이 오후부터 좋아진다.
64년 마음이 안정되고 문서매매에 희망이 보인다.
76년 이웃과 새롭게 친해진다.
88년 기다렸던 반가운 소식이 들려온다. 00년 서로 도와가면서 일을 성사시킨다.
뱀띠
41년 건강이 빠르게 회복된다.
53년 몸과 머리가 한결 맑아진다.
65년 문서매매 성사 소식을 듣게 된다.
77년 문서 소식으로 대길한 기운을 얻는다
89년 계획했던 일이 성사되는 날이다. 01년 바라던 금전을 빠르게 얻게 된다.
말띠
42년 좋은 기운이 집안으로 들어온다.
54년 바라던 일이 원점으로 돌아가는 날이니 확실하게 확인 필요하다.
66년 바라던 일이 순조롭게 풀리고 소원을 성취한다.
78년 새로운 인연을 소개받으니 즐겁다.
90년 새로운 컴퓨터를 장만하니 기분이 좋아진다.
02년 만사가 태평하니 마음 또한 편안해지는 하루다.
양띠
43년 처음부터 다시 시작해야 한다.
55년 마음이 안정되지 않고 심란해진다.
67년 좋은 방향으로 이사를 간다.
79년 자리변동만 생기고 되는 일이 별로 없다.
91년 쓸데없는 욕심은 금물이다. 03년 답답한 문제가 풀리는 날이다.
원숭이띠
32년 짜증을 자주 내니 돕는 운이 약해진다. 44년 불안한 마음에서 벗어난다.
56년 일이 꼬여 잘 해내기가 어렵다.
68년 급하게 서두르면 안 된다.
80년 고민이 사라지니 얼굴이 밝아진다. 92년 힘들어도 결국 순조롭게 풀린다.
닭띠
33년 문서 운이 갈수록 좋아진다.
45년 최선을 다하니 근심이 사라진다.
57년 온종일 기쁨으로 가득하다.
69년 우울했던 얼굴이 다시 밝아진다.
81년 마음을 비우면 일이 잘 풀린다.
93년 힘들어도 오후부터 평온함이 찾아온다.
개띠
34년 문서 운이 다시 찾아온다.
46년 막혔던 금전운이 새롭게 열린다.
58년 재물이 넉넉하니 마음이 여유롭다.
70년 이사나 매매 등 변동 운이 찾아온다.
82년 얼굴이 한결 밝아진다.
94년 막혔던 금전 운이 점점 풀리기 시작한다.
돼지띠
35년 새로운 소식을 듣게 된다.
47년 주변 사람들이 부러워하는 운수다.
59년 오후부터 근심이 약해진다.
71년 재물 운이 찾아오니 만사가 형통한다.
83년 귀인이 도와주니 기쁨이 가득하다. 95년 근심 걱정이 하나둘씩 사라진다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장