[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 19일

쥐띠

36년 마침내 소원을 성취한다. 48년 마음이 약해지지 말아야 한다. 60년 귀한 물건을 잃어버릴 수 있는 운수다. 72년 욕심이 생겨도 참아야 한다.

84년 금전 운이 열려 후환 대접을 받는다.

96년 동북 방향에서 귀인이 찾아와 집안으로 들어온다.