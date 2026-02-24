[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 24일

쥐띠

36년 답답하였던 마음이 한결 편안함이 생긴다.

48년 불길함이 적어지고 대길함이 많은 날이다.

60년 주위로부터 얻는 것이 많아진다.

72년 집안에 귀인이 찾아온다.

84년 그간 앓았던 감기가 떨어져 나간다.

96년 비로소 소원을 성취한다.