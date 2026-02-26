[백운산 오늘의 운세] 2026년 2월 26일

쥐띠
36년 묵은 고민이 해결된다.
48년 짜증 내면 근심 찾아온다.
60년 바라던 소원을 비로소 성취된다.
72년 마음에 쏙 드는 옷을 선물 받는다.
84년 어려운 일을 해결해 뿌듯해진다.
96년 숨은 노력으로 인정받는다.
소띠
37년 반가운 소식이 오후쯤에 듣게 된다.
49년 갑자기 일에 차질이 생기니 주의해야 한다.
61년 막혔던 금전 회전 순조롭다.
73년 마침내 소원을 성취한다.
85년 힘든 가시밭길을 걸어야 하는 날이다.
97년 문제가 해결될 기미가 보인다.
범띠
38년 욕심내기 전에 먼저 배려한다.
50년 불편한 사람을 만나도 참는다.
62년 가족이 모두 행복하니 마음이 편하다.
74년 오전부터 금전 운이 약해지는 하루다.
86년 손재수가 있으니 주의해야 한다.
98년 뜻밖의 일로 계획에 차질이 생긴다.
토끼띠
39년 핸드폰을 분실하지 않게 조심해야 한다.
51년 지인의 소개로 명의를 만난다.
63년 바라는 것을 얻으려면 시간이 걸린다.
75년 금전 운이 차츰 풀린다.
87년 모임에서 일찍 귀가해야 한다.
99년 가까울수록 예의를 지켜야 한다.
용띠
40년 운이 좋아지니 건강도 좋아진다.
52년 떨어져 지내고 있던 가족을 모두 만난다.
64년 자신감이 넘치니 기쁜 날이다.
76년 신망을 얻으니 복록이 찾아온다.
88년 솔선수범하니 많은 사랑을 받는다.
00년 소망하는 바를 이룬다.
뱀띠
41년 아직은 뜻대로 흘러가지 않는다.
53년 흩어진 재물이 모이지 않는다
65년 문서 운과 금전 운이 동시에 들어온다.
77년 뜻밖에 승진 운이 따른다.
89년 힘든 시간이 지나가니 마음 편하다.
01년 원하는 대로 운수대통한다.
말띠
42년 감기에 걸리지 않도록 주의한다. 54년 근심이 생겨도 금세 사라진다.
66년 구설수가 사라지는 날이다.
78년 서류 심사가 통과되니 기분이 최고다.
90년 봉사를 하니 보람차다.
02년 친인척과 지인의 도움을 받는 날이다.
양띠
43년 건강 검진 결과에 만족한다. 55년 스트레스 받을 일이 별로 없으니 마음이 편한 날이다.
67년 막혔던 금전 운이 저녁때쯤 풀린다.
79년 오랫동안 숨겨뒀던 실력을 발휘한다.
91년 부족한 일손에 큰 도움을 주는 날이다.
03년 동창 소식이 들려오니 반갑다.
원숭이띠
32년 집안에 행운이 찾아온다.
44년 바라던 소원을 성취한다.
56년 서두르면 더 혼란스러워진다.
68년 원하지 않던 소식을 듣는다.
80년 무리한 욕심을 부리면 일이 원점으로 돌아간다.
92년 운수대통하는 날이니 짜증 내선 안 된다.
닭띠
33년 힘들어도 내색하지 않는 날이다.
45년 재물 운이 아주 약하게 들어온다.
57년 안 먹어도 배가 부른 날이다.
69년 되는 일이 없으니 더 분발해야 한다.
81년 생각지 않은 행운이 온다.
93년 고집으로 인해 운이 약해진다.
개띠
34년 소식하면 조금 더 건강해진다.
46년 걷는 것만으로도 체력 보강이 된다.
58년 최선을 다하여 실력을 뽐내야 한다.
70년 마음 답답하게 했던 일들이 차츰 사라진다.
82년 그동안 기다렸던 이익되는 운이 찾아온다.
94년 재물 운이 점점 좋아진다.
돼지띠
35년 답답했던 마음이 편해진다.
47년 만사가 대길해 화평하다.
59년 문서 이권에 휘말리지 않는다.
71년 자신 일 에만 신경 써야 한다.
83년 마음이 불안정하면 잠시 쉬어야 한다.
95년 마침내 소원대로 성취하는 날이다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장