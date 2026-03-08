[백운산 오늘의 운세] 2026년 3월 8일

쥐띠
36년 차고 기름진 음식은 피한다.
48년 빌려준 돈을 오후쯤 받는다.
60년 지인의 도움으로 난관을 넘는다.
72년 금전 회전이 잘 안 되니 짜증이 난다.
84년 힘들어도 최선을 다해야 한다.
96년 내 마음에 쏙 드는 사람을 만난다.
소띠
37년 대충하는 습관을 고쳐야 한다.
49년 마음이 안정되고 불안이 사라진다.
61년 무리하게 확장하면 손실만 생긴다.
73년 원하는 것을 이루기 힘든 날이다.
85년 시비와 다툼으로 인해 근심이 생긴다.
97년 굳은 의지로 밀고 나간다.
범띠
38년 간호를 잘 받아 건강이 호전한다.
50년 서두르지 말고 매사에 신중해야 한다.
62년 모임에서 언행을 조심한다.
74년 짜증을 자주 내니 반가운 운이 되돌아간다.
86년 마음이 어수선하니 망설임이 커지는 날이다.
98년 안 되는 일을 노력으로 성취한다.
토끼띠
39년 기분이 좋지 않아도 이겨내야 한다.
51년 바라던 행운이 찾아온다.
63년 찬 음식 가려서 섭취한다.
75년 짜증 나는 일이 생기니 스트레스가 많다.
87년 갈수록 기분이 좋아지는 날이다.
99년 스스로 고민을 해결한다.
용띠
40년 심란해도 슬기롭게 대처해야 한다.
52년 값진 지혜를 보여주는 날이다.
64년 금전이 나가고 손재수가 생기는 운세다.
76년 금전으로 인한 다툼이 일어난다.
88년 근심이 생기는 날이니 모임은 뒤로 미룬다.
00년 잘 맞는 배우자를 만난다.
뱀띠
41년 운이 약해찌니 오도 가도 못한다.
53년 대길한 운세와 불길한 운세가 절반씩 있다.
65년 힘들어도 이겨 내야 한다.
77년 감정을 드러내면 다툼이 생긴다.
89년 운이 약하니 욕심은 금물이다.
01년 순탄한 진로가 열린다.
말띠
42년 매매성사 관련 운이 약하다.
54년 훈수를 두다가 싸움이 나는 날이다.
66년 구설수에 휘 말리지 않게 신경 쓴다.
78년 일이 잘 풀리니 금상첨화다.
90년 교제는 하지만 결혼은 어렵다.
02년 급하게 서두르면 손해를 본다.
양띠
43년 건강이 좋아지니 마음이 편해진다.
55년 소원을 성취한다.
67년 욕심을 부리면 힘든 일이 생긴다.
79년 뜻대로 이뤄지니 성심껏 움직인다.
91년 이사 관련 운이 길하다.
03년 지인들로부터 도움을 받는 날이다.
원숭이띠
32년 신경 쓰니 몸 상태가 호전된다.
44년 불길함이 적고 대길한 운세다.
56년 대길하니 기분이 좋은 날이다.
68년 모르는 사람의 접근을 신경 써서 조심한다.
80년 차선을 추월하면 안 된다.
92년 기다리면 반가운 소식을 듣는다.
닭띠
33년 밝은 햇빛이 집안으로 들어온다. 45년 문서와 금전 운이 점차 풀린다.
57년 하던 일에 더욱 주력한다.
69년 모르는 사람 일에 간섭하지 않는다.
81년 오후부터는 이득이 많아진다.
93년 친구의 결혼했다는 소식을 듣게 된다.
개띠
34년 일이 잘 풀리니 생활이 풍족해진다.
46년 재물 운이 좋아진다.
58년 만족을 위해 더욱더 힘쓴다.
70년 새로운 거래가 트일 운세다.
82년 분수를 알아야 운이 따른다.
94년 반성하는 마음가짐이 필요하다.
돼지띠
35년 건강 운이 좋아진다.
47년 문서 운이 좋아진다.
59년 대길하고 만사형통한 운세다.
71년 통하는 사람을 만나 기분 좋다.
83년 예상치 못한 행운이 오후쯤 온다.
95년 마음을 비우면 운이 따른다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장