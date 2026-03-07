시진핑 中 주석, 부패한 군부 고위급 작심 직격

군대는 총을 든 특수한 곳

당에 딴 마음 품은 자 불용

향후의 사정 계속 노력 의지인 듯

clip20260307234711 0 7일 베이징에서 열린 제14기 전국인민대표대회(전인대) 4차 회의 인민해방군 및 무장경찰부대 대표단 전체 회의 전경. 중앙군사위원회 주석이기도 한 시진핑 주석이 부패한 자국의 군부 고위급들을 작심 비판했다./런민르바오.

시진핑(習近平) 중국 총서기 겸 국가주석이 당에 다른 마음을 품거나 부패한 군 인사에 대한 무관용 입장을 강력하게 피력했다. 부패한 군부 고위급들을 작심하고 직격 비판했다고 볼 수 있을 것 같다. 앞으로도 계속 군부 고위급들에 대한 사정에 나서겠다는 생각을 밝혔다고 할 수 있다.당 기관지 런민르바오(人民日報)의 7일 보도에 따르면 중앙군사위원회 주석도 겸하고 있는 시 주석은 이날 베이징에서 열린 제14기 전국인민대표대회(전인대) 4차 회의 인민해방군 및 무장경찰부대 대표단 전체 회의에 참석, 이같이 말했다. 이어 "군대는 총을 든 곳이다. 당에 대해 다른 마음을 품은 자가 군에 있어서는 절대 안 된다"면서 "부패 분자가 숨을 곳이 있으면 안 된다. 확고부동하게 반부패 투쟁을 추진해야 한다"고 강조했다.또 "제15차 5개년(2026∼2030년) 계획의 시작 시기에 엄격한 감독 및 관리와 강력한 규율을 구축해야 한다"고 주장한 후 "자금 흐름, 권력 운영, 품질 관리·통제 등 주요 부분을 주시해야 한다"고 덧붙였다. 더불어 중요 프로젝트나 군대·지방 간 융합에 대한 감독·관리 강화, 군비 예산 관리 개혁 등 역시 거론했다. 한 푼의 돈조차도 요긴하게 써야 한다는 주장을 했다고 볼 수 있다.시 주석은 그러면서 "제15차 5개년 계획 시기 국방 및 군대 현대화 목표의 완성은 결국 각급 당 조직의 지도에 의지해야 한다"고도 주장했다. 나아가 혁명화 및 전문화된 인재를 거론하면서 "현대화된 무기와 장비가 혁명화된 인재 대오의 손에 장악되도록 해야 한다"는 입장 역시 피력했다.베이징 외교 소식통들의 전언에 따르면 이날 그의 작심 발언은 인민해방군 서열 2위인 장유샤(張又俠) 중앙군사위 부주석을 비롯해 류전리 (劉振立) 위원 겸 연합참모부 참모장 등이 심각한 기율 및 법률 위반 혐의로 입건돼 심사·조사를 받는 상황에서 나왔다는 사실에서 상당히 의미가 크다. 시 주석이 사실상 이들을 딱 찍어 작심 비판했다고 할 수 있다.이날 회의에는 지난 2022년 제20차 전국대표대회(매 5년마다 열리는 전당대회)를 통해 구성된 중국 인민해방군 최고 지도부인 중앙군사위 의 구성원 중 시 주석을 제외하고 낙마하지 않은 유일한 위원인 장성민(張升民) 부주석도 참석했다. 국영중국중앙텔레비전(CCTV) 화면을 봐도 이번 회의 연단에는 달랑 2명만 자리하고 있다. 한명은 정 중앙의 시 주석, 그 옆이 장 부주석이었다. 시 주석이 작심 발언을 한 것은 다 이유가 있다고 해야 할 것 같다.