닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 야구

‘오브라이언 부상’ WBC 낙마… ‘김택연’ 대체 발탁

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260219010005899

글자크기

닫기

천현빈 기자

승인 : 2026. 02. 19. 16:58

clip20260219165723
두산 베어스의 김택연. /연합
한국계 메이저리거인 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스)이 부상으로 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전하는 한국 대표팀에서 낙마했다.

한국야구위원회(KBO) 전력강화위원회는 19일 오브라이언이 훈련 중 종아리 부상을 입어 김택연(두산 베어스)을 대체 발탁했다고 밝혔다.

오브라이언은 지난 시즌 세인트루이스의 뒷문을 틀어 막는 마무리 투수로 활약했다. 싱커성 직구가 강력한 무기인 오브라이언은 최고 시속 160㎞ 강속구로 정상급 불펜 투수로 성장했다.

지난 15일(현지시간) 오브라이언은 미국 플로리다주에서 세인트루이스 구단 캠프 중 불펜 투구 훈련을 하다 오른쪽 종아리 근육에 통증을 느꼈다.

부상 정도는 심하지 않은 것으로 알려졌다. 다만 휴식을 취하며 재활을 거쳐야 해서 다음 달 5일 열리는 WBC엔 불참하게 됐다. 마운드 보강이 시급한 대표팀은 오브라이언 합류 확정과 함께 대표팀 마무리 투수로 낙점한 바 있어 전력 손실이 크다.

김택연을 대체 발탁한 류 감독은 20일부터 시작하는 KBO리그 구단과의 평가전을 통해 마무리 투수를 새로 찾을 예정이다.

김택연은 프로 입단 첫해인 2024년부터 세계야구소프트볼연맹(WBSC) 프리미어12 대표팀에 발탁되면서 태극마크와 인연이 깊다.

2024년 KBO리그에서 3승 2패 19세이브 4홀드 평균자책점 2.08로 활약했다. 지난해에는 4승 5패 24세이브 평균자책점 3.53을 기록했다. 김택연은 대표팀 명단 탈락 후 호주로 향해 소속팀 두산 캠프를 소화 중이지만, 조만간 대표팀 오키나와 캠프로 자리를 옮길 예정이다.
천현빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기