반도체보다 더 날았다… 한달새 70% 뛴 ‘증권 ETF’ 수익률

설 연휴 이후 코스피가 사상 처음으로 5600선을 넘어선 채 거래를 마친 19일 서울 중구 우리은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 이날 코스피는 전장보다 170.24포인트(3.09%) 오른 5677.25에, 코스닥은 전장보다 54.63포인트(4.94%) 오른 1160.71에 마감했다. /연합