尹무기징역에 국민의힘 내홍 재점화

장동혁 '중도 확장' 전략적 침묵 시각도
|국민의힘 소장파 모임 '대안과 미래' 간사인 이성권 의원을 비롯한 소속 의원들이 19일 국회 소통관에서 윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받은 것과 관련해 기자회견한 뒤 인사하고 있다. /연합뉴스
특히 윤 전 대통령과 '절연' 여부로 관심이 집중된 장동혁 대표는 별다른 입장을 내지 않고 침묵을 택했다.
당 안팎의 의견을 정리한 후 이르면 20일 공식 입장을 낼 계획이다. 최보윤 수석대변인은 "정리된 입장으로 내일 발표할 가능성이 크다"며 "여러가지 상황을 고려해 입장을 낼 것으로 예상된다"고 밝혔다. 조광한 최고위원도 기자들과 만나 "내일 오전쯤 기자회견이 있을 것"이라고 했다.
국민의힘 안팎에선 장 대표의 침묵을 두고 '중도 외연 확장'을 위한 전략적 침묵으로 보고 있다. 전날 장 대표는 채널A와의 인터뷰에서 "절연이 아니라 전환이 중요하다"고 밝힌 바 있다. 분열을 일으킬 수 있는 메시지보다는 민생을 챙기는 당으로 방향을 틀 것이란 해석이다.
당내 일부에선 지도부를 향해 "윤 어게인과 절연하라"고 목소리를 높였다. 오세훈 서울시장은 "사법부의 엄중한 선고 앞에 대통령을 배출한 정당의 일원으로서 참담함을 느낀다"며 "절윤(윤 전 대통령과의 절연)은 피해갈 수 없는 보수의 길"이라고 말했다. 오 시장은 지난달부터 장 대표를 향해 윤 전 대통령과의 절연 등 당 노선 변경을 요구해 왔다.
친한(친한동훈)계로 분류되는 인사들과 소장파 의원들은 한층 강경한 목소리를 내고 있다. '대안과 미래'는 이날 기자회견을 열고 "장 대표를 비롯한 지도부에게 촉구한다"며 "과거의 망령에 사로잡혀 있는 '윤 어게인' 세력과 즉각 절연하라. 극우세력과의 잘못된 동행은 보수의 공멸을 부를 뿐"이라고 말했다. 그러면서 "'윤 어게인' 세력과의 절연을 공식 선언하고, 상응하는 행동을 보여달라"며 "분열이 아니라 통합의 새로운 리더십을 발휘해달라"고 했다.