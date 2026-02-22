닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제

“글로벌 관세 10%→15%” 트럼프 하루만에 또 올렸다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260222000811114

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 02. 22. 08:18

'상호관세 무효화'에 따른 후속 조치
"法 허용되는 새 관세 몇 달 안에 발표"

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 연방대법원의 상호관세 위법 판결에도 불구하고 전 세계를 대상으로 한 이른바 ‘글로벌 관세’를 10%에서 15%로 인상하겠다고 밝혔다. 사법부의 제동에도 대체 법적 수단을 총동원해 고강도 관세 정책을 이어가겠다는 의지를 분명히 한 것으로 풀이된다.


트럼프 대통령은 21일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “즉시 효력을 갖는 조치로 전 세계 관세(Worldwide Tariff) 10%를 허용된 최대치이자 법적으로 검증된 15%로 인상하겠다”고 밝혔다.


그는 “수십 년 동안 많은 국가들이 아무런 보복을 받지 않은 채(내가 등장하기 전까지) 미국을 갈취해왔다”며 기존 무역 질서에 대한 강한 불만을 재차 드러냈다.


트럼프 대통령은 전날 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 한 상호관세 조치를 위법으로 판단한 데 대해 “터무니없고 형편없이 작성됐으며 극도로 반미적인 결정”이라고 비판했다. 그러면서 “철저하고 상세하며 완전한 검토에 근거해 이번 결정을 내렸다”고 강조했다.


앞서 미 연방대법원은 IEEPA를 적용해 트럼프 대통령이 세계 각국에 부과한 상호관세 조치가 법적 근거를 벗어났다고 판결했다. 이에 트럼프 대통령은 무역법 122조를 근거로 전 세계에 10%의 글로벌 관세를 부과하는 행정명령에 서명하며 즉각 대응에 나섰다.


무역법 122조는 대통령이 국제수지 문제에 대응하기 위해 최대 150일간 15% 한도의 관세를 부과할 수 있도록 규정하고 있다. 다만 150일 이후에도 조치를 유지하려면 의회의 승인을 받아야 한다. 트럼프 대통령이 관세율을 15%로 상향하겠다고 밝히면서 추가 행정명령 등 후속 조치가 이어질 가능성이 커졌다.


트럼프 대통령은 이와 함께 무역확장법 232조와 무역법 301조 등 다른 통상 법률도 적극 활용하겠다는 방침이다.


무역확장법 232조는 특정 품목의 수입이 국가 안보를 위협한다고 판단될 경우 대통령에게 관세 부과 권한을 부여하는 조항으로, 이미 자동차와 철강 등 여러 품목에 대한 관세 부과에 적용된 바 있다.


무역법 301조는 미국에 불공정하거나 차별적인 무역 관행을 취하는 국가를 상대로 일정 기간 통지와 의견 수렴 절차를 거쳐 관세 등 보복 조치를 할 수 있도록 하고 있다.


트럼프 대통령은 “향후 몇 달 안에 새롭고 법적으로 허용되는 관세를 결정해 발표할 것”이라며 “이는 우리의 ‘미국을 다시 위대하게’ 만드는 과정을 계속 이어가게 할 것”이라고 밝혔다.


대법원의 위법 판단에도 불구하고 행정부가 대체 입법 근거를 활용해 관세 정책을 강화하는 수순에 들어가면서, 글로벌 무역 환경의 불확실성은 한층 커질 전망이다.

성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기