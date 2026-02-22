닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 부동산

대출 규제에 ‘엄빠 찬스’…서울 주택 매수에 쓰인 증여·상속자금 2배↑

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260222010006267

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 02. 22. 09:15

지난해 총 4조4407억원 쓰여
송파구 5837억원으로 최고…강남·서초·성동 등 뒤이어
서울 송파구 일대 아파트 밀집지역 전경
서울 송파구 일대 아파트 밀집지역 전경./연합뉴스
작년 서울 주택을 사들이는 데 필요한 자금을 부모 등으로부터 증여·상속받은 액수가 전년보다 2배 증가한 것으로 조사됐다. 정부의 대출 규제로 인해 실수요자들의 자금 조달 여건이 악화한 데 따른 영향으로 해석된다.

22일 국회 국토교통위원회 소속 김종양 의원실이 입수해 발표한 국토교통부 서울 주택 매수 자금조달계획서 집계 자료를 보면 지난해 서울 주택 매수에 활용된 증여·상속 자금은 4조4407억원이었다.

전체 조달 자금(106조996억원)의 4.2% 수준이지만, 2024년(2조2823억원)보다 약 2배 늘었다.

작년 6월 수도권·규제지역의 주택담보대출 한도를 최대 6억원으로 제한한 6·27 대책과 10월 주담대 한도를 차등화해 대출 규제를 더욱 강화한 10·15 대책 등 연이은 초강력 대출 규제이 이어진 영향으로 보인다.

서울 강남3구(강남·서초·송파구)의 주택 마련에 금융기관 대출로 조달한 자금의 비중은 강남구가 지난해 7월 25.4%에서 같은 해 12월 10.4%로 하락했다. 같은 기간 서초구는 22.8%에서 10.3%로, 송파구는 24.5%에서 15.3%로 떨어진 바 있다.

지난해 서울에서 자치구별로 주택 매수에 증여·상속 자금이 가장 많이 들어간 지역은 송파구(5837억원)였다. 이어 강남(5488억원)·서초(4007억원)·성동(3390억원)·동작(2609억원)·강동(2531억원)·영등포(2435억원)·용산구(2111억원) 등의 순이었다.

전체 조달 자금에서 차지하는 증여·상속금의 비중은 지역별로 송파구(5.2%), 중구(4.9%), 강남·성동구(각 4.6%), 서초·동대문구(각 4.4%), 용산·동작·마포구(각 4.3%), 영등포구(4.1%), 양천구(4.0%) 등이었다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기