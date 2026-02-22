대출 규제에 ‘엄빠 찬스’…서울 주택 매수에 쓰인 증여·상속자금 2배↑

지난해 총 4조4407억원 쓰여

송파구 5837억원으로 최고…강남·서초·성동 등 뒤이어

서울 송파구 일대 아파트 밀집지역 전경 0 서울 송파구 일대 아파트 밀집지역 전경./연합뉴스

작년 서울 주택을 사들이는 데 필요한 자금을 부모 등으로부터 증여·상속받은 액수가 전년보다 2배 증가한 것으로 조사됐다. 정부의 대출 규제로 인해 실수요자들의 자금 조달 여건이 악화한 데 따른 영향으로 해석된다.22일 국회 국토교통위원회 소속 김종양 의원실이 입수해 발표한 국토교통부 서울 주택 매수 자금조달계획서 집계 자료를 보면 지난해 서울 주택 매수에 활용된 증여·상속 자금은 4조4407억원이었다.전체 조달 자금(106조996억원)의 4.2% 수준이지만, 2024년(2조2823억원)보다 약 2배 늘었다.작년 6월 수도권·규제지역의 주택담보대출 한도를 최대 6억원으로 제한한 6·27 대책과 10월 주담대 한도를 차등화해 대출 규제를 더욱 강화한 10·15 대책 등 연이은 초강력 대출 규제이 이어진 영향으로 보인다.서울 강남3구(강남·서초·송파구)의 주택 마련에 금융기관 대출로 조달한 자금의 비중은 강남구가 지난해 7월 25.4%에서 같은 해 12월 10.4%로 하락했다. 같은 기간 서초구는 22.8%에서 10.3%로, 송파구는 24.5%에서 15.3%로 떨어진 바 있다.지난해 서울에서 자치구별로 주택 매수에 증여·상속 자금이 가장 많이 들어간 지역은 송파구(5837억원)였다. 이어 강남(5488억원)·서초(4007억원)·성동(3390억원)·동작(2609억원)·강동(2531억원)·영등포(2435억원)·용산구(2111억원) 등의 순이었다.전체 조달 자금에서 차지하는 증여·상속금의 비중은 지역별로 송파구(5.2%), 중구(4.9%), 강남·성동구(각 4.6%), 서초·동대문구(각 4.4%), 용산·동작·마포구(각 4.3%), 영등포구(4.1%), 양천구(4.0%) 등이었다.