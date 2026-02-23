분당서울대병원, HIMSS AI·데이터 활용 ‘AMAM 7단계’ 인증 획득

‘Modernized AMAM’ 기준 충족…아태 지역 첫 7단계

CDW 3.0·응급의료 AI 시스템 운영 성과 반영

[사진] 분당서울대병원 관계자들이 HIMSS Modified AMAM Stage7 인증심사 기념 단체사진을 촬영하고 있다. 0 분당서울대병원 관계자들이 HIMSS Modified AMAM Stage7 인증심사 기념 단체사진을 촬영하고 있다./분당서울대병원

분당서울대병원은 미국의료정보경영협회(HIMSS)의 AI·데이터 활용 평가 모델 '개정판(Modernized) AMAM'에서 최고 등급인 7단계 인증을 획득했다고 23일 밝혔다. 사우디아라비아 '킹 압둘아지즈 메디컬 시티'에 이어 세계 두 번째이자 아시아태평양 지역 최초로 해당 최고 인증을 받았다.AMAM(Adoption Model for Analytics Maturity)은 의료기관이 진료·연구·운영 과정에서 생성되는 데이터를 얼마나 체계적으로 분석하고 의사결정과 의료 질 개선에 활용하는지를 평가하는 모델이다. 미국의료정보경영협회는 2024년 기존 모델을 개정하면서 단순 데이터 보유 수준을 넘어, 임상 현장의 AI 활용 성과와 알고리즘 편향성 검증, AI 거버넌스, 전사적 데이터 기반 의사결정 문화 등을 심층 평가하는 방식으로 기준을 강화했다. 인증 등급은 0단계부터 7단계까지 구분된다.이번 심사에서 평가단의 눈길을 끈 것은 병원이 자체 개발한 데이터 플랫폼 'CDW 3.0(HRS)'이었다. CDW 3.0은 진료기록, 검사, 처방 등 병원 내 다양한 데이터를 한 곳에 통합해 원하는 형태로 분석할 수 있는 데이터 웨어하우스다. 분당서울대병원은 이 시스템을 통해 임상 지표와 AI 예측 모델을 통합 관리하고, 의료 질 지표를 공개한 아웃컴북(Outcomes Book)을 발간하는 등 데이터의 투명성과 공익적 활용을 높여왔다는 평가를 받았다.응급의료 현장에서의 AI 적용 사례도 호평을 받고 있다. 병원이 운영 중인 'ECG Buddy'는 응급실에서 심전도 이미지를 AI로 분석해 심장질환 환자의 위험도를 신속하고 정확하게 판별하는 시스템이다. 치료 골든타임 확보에 실질적으로 기여하고 있다는 점에서 심사단으로부터 긍정적인 평가를 받았다.병원 측은 이번 인증을 발판으로 전사적인 AX(AI Transformation)를 본격 추진하겠다는 방침이다. 검증된 AI 기술의 임상 적용 범위를 넓히고, 데이터 기반의 의료 혁신을 가속화한다는 계획이다.송정한 분당서울대병원장은 "분당서울대병원의 데이터 및 AI 역량을 국제적으로 인정받은 중요한 성과"라며 "앞으로도 검증된 AI 기술을 진료 현장에 적극 도입해 환자 안전과 치료 성적을 높이는 디지털 헬스케어의 본질적 가치를 실현해 나갈 것"이라고 말했다.분당서울대병원은 2010년 국내 최초이자 세계 9번째로 HIMSS EMRAM 7단계 인증을 획득한 이후, 동일 모델에서만 4회 인증을 받은 국내 유일의 기관으로 15년 이상 디지털 전환을 선도해왔다. EMR(의료정보시스템)을 중동, 미국, 일본에 수출하는 등 글로벌 디지털 헬스케어 시장에서도 존재감을 높여왔다. 이번 강화된 기준의 AMAM 7단계 인증까지 아태 지역 최초로 획득함에 따라 AI 기반 의료 혁신에 한층 속도가 붙을 전망이다.