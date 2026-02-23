닫기

SH, 고덕강일·내곡 상가 19호 선착순 분양…중개사 통한 계약 진행

이수일 기자

승인 : 2026. 02. 23. 19:14

고덕강일
고덕강일지구 위치도.
서울주택도시개발공사(SH)가 고덕강일 공공주택지구 아파트 단지 내 상가 17호, 내곡도시형생활주택(서초 선포레) 상가 2호를 분양한다.

SH는 23일 선착순 분양 공고를 내고, 오는 3월 9일부터 6월 30일까지 방문자를 대상으로 선착순 계약을 진행할 예정이라고 밝혔다.

신청 시간은 오전 10시부터 오후 3시까지(점심시간 제외)이며, 계약 절차 및 세부 일정은 SH 누리집에 게시된 공고문을 통해 확인할 수 있다.

이번 선착순 분양은 공실 해소 및 계약 활성화를 위해 공인중개사 알선을 통한 계약 체결 시 중개 보수를 지원한다.

중개 보수 지원대상은 오는 4월 1일부터 6월 30일까지 계약이 체결된 경우에 한한다. 중개 보수는 분양 금액의 0.9%(부가가치세 별도)이며, 세부 지원 요건 및 지급 절차는 공고문을 통해 안내한다.

고덕강일지구 상가 17호는 4·6·7·9·11·13·14단지 내에 위치하며, 2020년 2월에서 2022년 4월 사이 준공된 공실로 즉시 입점이 가능하다. 고덕강일지구는 약 6700가구의 배후 수요를 갖춘 대단지다.

분양 예정 가격은 최저 1억7613만원에서 최고 5억161만원 수준이다. 지난해 상반기 공고 대비 약 20~50% 인하해 책정됐다.

내곡 도시형생활주택(서초 선포레) 상가 2호는 2015년 10월 준공된 1층 상가로, 내곡지구 약 4600가구의 배후 수요를 확보하고 있다.

분양 예정 가격은 최저 5억6056만원에서 최고 7억4152만원 수준으로, 지난해 상반기 공고 대비 약 25% 인하했다.
