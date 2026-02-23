HDC현대EP, 삼성·롯데 출신 신우철 대표 선임…“포트폴리오 고도화”

HDC현대EP, 신우철 대표이사 0 신우철 HDC현대EP 대표이사.

HDC그룹은 신우철 세나테크놀로지 전 전무를 오는 3월 16일부로 HDC현대EP 대표이사를 선임한다고 23일 밝혔다.신 대표는 삼성제일모직 케미칼사업부를 시작으로 약 30년간 삼성과 롯데그룹 화학·소재 계열사에 몸담아 온 글로벌 첨단 소재 분야 전문 경영인이다.2018년 롯데첨단소재 독일법인장(CEO)으로 유럽 사업을 총괄했으며, 이후 롯데케미칼 첨단소재사업 마케팅 부문장과 글로벌 통신기기업체 세나테크놀로지 유럽영업총괄 전무를 역임했다.HDC그룹 관계자는 "신 대표는 화학, 소재 분야에서의 깊은 전문성과 경험을 바탕으로 HDC현대EP 사업분야의 확장과 미래 방향성 제시를 통해 회사의 지속적인 성장과 가치 증대를 이끌 것"이라고 말했다.신 대표는 기존의 안정적인 컴파운딩 사업 기반 위에 고부가·고기능 소재 중심의 포트폴리오 고도화를 통해 회사를 한단계 더 도약시키겠다는 목표다.HDC현대EP는 인도1·2공장과 중국 베이징·옌청법인에 이어 지난해 인도 3공장 양산 개시와 멕시코 법인 인수로 해외 사업 기반을 더욱 확대했으며, 올해는 멕시코 법인의 본격적인 양산을 시작하며 글로벌 생산·판매 체제를 고도화하고 있다.