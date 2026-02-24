닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 업계소식

“반포동 일대 래미안 타운 형성”…삼성물산, 신반포 19·25차 통합재건축 노린다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260224010006947

글자크기

닫기

전원준 기자

승인 : 2026. 02. 24. 09:10

4월 10일 입찰 마감…5월 30일 시공사 선정 총회
신반포 19·25차 통합 재건축 사업 조감도
서울 서초구 신반포 19·25차 통합 재건축 사업 조합 원안 조감도./삼성물산
삼성물산 건설부문이 서울 서초구 신반포 19·25차 통합 재건축 사업 시공권을 노린다.

삼성물산은 오는 4월 10일로 마감이 예정된 서초구 신반포 19·25차 통합 재건축 사업 입찰에 참여한다고 24일 밝혔다.

한강변 입지와 조합원 수요를 반영한 설계와 사업 조건을 검토해 제안서를 준비하고 있다는 설명이다.

설계는 글로벌 건축설계사 SMDP와 협업해 대안 설계를 진행 중이다. 한강 인접 단지의 특성을 고려한 외관 디자인과 평면 계획 등을 담을 예정이다. SMDP는 '래미안 원베일리'와 '래미안 헤리븐 반포' 설계에도 참여한 바 있다.

재무 여건도 강조했다. 삼성물산은 건설사 가운데 최고 수준인 AA+ 신용등급을 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 사업 추진 과정에서 필요한 금융 조달 여력 등을 제시할 계획이다.

반포 일대에서는 '래미안 퍼스티지', '래미안 원펜타스' 등 래미안 단지가 모여 있어 브랜드 영향력이 크다는 평가가 나온다. 삼성물산은 이번 사업을 수주할 경우 인근 '래미안신반포팰리스', '래미안신반포리오센트'와 지난해 수주한 신반포4차 재건축(래미안 헤리븐 반포) 등과 함께 반포 일대 주거 벨트 형성을 기대하고 있다.

임철진 삼성물산 주택영업본부장은 "신반포 19·25차를 잠원동 일대의 주요 단지로 조성하기 위해 설계와 기술 역량을 반영하겠다"고 했다.

시공사 선정 총회는 오는 5월 30일 열릴 예정이다.
전원준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “무역 합의 장난 마라” 보복 경고… 15% 일괄 관세, 한국 등 우방국 ‘손해’

AI 붐이 부활시킨 삼성과 애플의 경쟁...‘D램 왕좌’ 탈환과 공급망 압박

에어프랑스 기내서 심장질환 앓던 영아 사망

트럼프, 이란 공격 저울질…합참의장 “탄약 부족·동맹 미지원, 미군 위험”

[기자의눈] K-바이오의 ‘역대 최대’ 실적…기록과 신뢰 사이

이란 대학가에서 이어지는 반정부 시위…미군 공습 가능성에 긴장 고조

마약왕 ‘엘 멘초’의 종말… 카르텔 보복 화염에 멕시코 전역 ‘무법천지’

지금 뜨는 뉴스

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵

고물가에 ‘작은 사치’…지갑 열리게 하는 신메뉴들