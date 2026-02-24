“반포동 일대 래미안 타운 형성”…삼성물산, 신반포 19·25차 통합재건축 노린다

4월 10일 입찰 마감…5월 30일 시공사 선정 총회

신반포 19·25차 통합 재건축 사업 조감도 0 서울 서초구 신반포 19·25차 통합 재건축 사업 조합 원안 조감도./삼성물산

삼성물산 건설부문이 서울 서초구 신반포 19·25차 통합 재건축 사업 시공권을 노린다.삼성물산은 오는 4월 10일로 마감이 예정된 서초구 신반포 19·25차 통합 재건축 사업 입찰에 참여한다고 24일 밝혔다.한강변 입지와 조합원 수요를 반영한 설계와 사업 조건을 검토해 제안서를 준비하고 있다는 설명이다.설계는 글로벌 건축설계사 SMDP와 협업해 대안 설계를 진행 중이다. 한강 인접 단지의 특성을 고려한 외관 디자인과 평면 계획 등을 담을 예정이다. SMDP는 '래미안 원베일리'와 '래미안 헤리븐 반포' 설계에도 참여한 바 있다.재무 여건도 강조했다. 삼성물산은 건설사 가운데 최고 수준인 AA+ 신용등급을 유지하고 있으며, 이를 바탕으로 사업 추진 과정에서 필요한 금융 조달 여력 등을 제시할 계획이다.반포 일대에서는 '래미안 퍼스티지', '래미안 원펜타스' 등 래미안 단지가 모여 있어 브랜드 영향력이 크다는 평가가 나온다. 삼성물산은 이번 사업을 수주할 경우 인근 '래미안신반포팰리스', '래미안신반포리오센트'와 지난해 수주한 신반포4차 재건축(래미안 헤리븐 반포) 등과 함께 반포 일대 주거 벨트 형성을 기대하고 있다.임철진 삼성물산 주택영업본부장은 "신반포 19·25차를 잠원동 일대의 주요 단지로 조성하기 위해 설계와 기술 역량을 반영하겠다"고 했다.시공사 선정 총회는 오는 5월 30일 열릴 예정이다.