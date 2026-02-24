HDC현대산업개발, 3월 ‘의정부역 센트럴 아이파크’ 분양

1 0 의정부역 센트럴 아이파크 투시도.

HDC현대산업개발은 오는 3월 의정부시 의정부동 253-19번지 일원에 짓는 '의정부역 센트럴 아이파크'를 분양할 예정이라고 24일 밝혔다.해당 단지는 지하 2층~지상 47층, 3개 동 규모로 조성된다. 아파트 전용면적 74·84㎡ 400가구와 주거형 오피스텔 전용면적 89㎡ 156실 등 총 556가구로 이뤄진 주거복합단지다.의정부시는 비규제 지역으로, 수도권 거주 만 19세 이상이면 청약통장 가입 12개월 경과 시 가구주, 가구원 모두 1순위 청약이 가능하다. 1주택자도 청약할 수 있으며, 분양권 전매는 당첨자 발표일로부터 1년 후 가능하다.오피스텔 청약은 청약통장, 청약가점이나 주택 보유 여부와 관계없이 청약할 수 있고, 계약금 납입 후 분양권 전매도 가능하다.입주민은 지하철 1호선, 의정부 경전철, 교외선, 수도권광역급행철도(GTX)-C노선(예정) 의정부역을 도보로 이용할 수 있다. 차량을 이용해 호국로, 평화로, 동일로 등 주요 도로 접근이 용이하며, 수도권제1순환고속도로와 동부간선도로 등도 이용할 수 있다.단지 반경 500미터 내에는 신세계백화점(의정부점), 경기도의료원 의정부병원 등이 형성돼 있다. 의정부시청, 의정부세무서, 의정부정보도서관 등도 가깝다.의정부중앙초, 다온중, 의정부여고 등이 단지 인근에 있으며, 금오동·신곡동 학원가로 갈 수 있다. 역전근린공원, 무한상상 시민정원 등 녹지공간도 인근에 위치해 있다.