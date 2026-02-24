닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
건설·부동산 분양정보

HDC현대산업개발, 3월 ‘의정부역 센트럴 아이파크’ 분양

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260224010006956

글자크기

닫기

이수일 기자

승인 : 2026. 02. 24. 09:21

1
의정부역 센트럴 아이파크 투시도.
HDC현대산업개발은 오는 3월 의정부시 의정부동 253-19번지 일원에 짓는 '의정부역 센트럴 아이파크'를 분양할 예정이라고 24일 밝혔다.

해당 단지는 지하 2층~지상 47층, 3개 동 규모로 조성된다. 아파트 전용면적 74·84㎡ 400가구와 주거형 오피스텔 전용면적 89㎡ 156실 등 총 556가구로 이뤄진 주거복합단지다.

의정부시는 비규제 지역으로, 수도권 거주 만 19세 이상이면 청약통장 가입 12개월 경과 시 가구주, 가구원 모두 1순위 청약이 가능하다. 1주택자도 청약할 수 있으며, 분양권 전매는 당첨자 발표일로부터 1년 후 가능하다.

오피스텔 청약은 청약통장, 청약가점이나 주택 보유 여부와 관계없이 청약할 수 있고, 계약금 납입 후 분양권 전매도 가능하다.

입주민은 지하철 1호선, 의정부 경전철, 교외선, 수도권광역급행철도(GTX)-C노선(예정) 의정부역을 도보로 이용할 수 있다. 차량을 이용해 호국로, 평화로, 동일로 등 주요 도로 접근이 용이하며, 수도권제1순환고속도로와 동부간선도로 등도 이용할 수 있다.

단지 반경 500미터 내에는 신세계백화점(의정부점), 경기도의료원 의정부병원 등이 형성돼 있다. 의정부시청, 의정부세무서, 의정부정보도서관 등도 가깝다.

의정부중앙초, 다온중, 의정부여고 등이 단지 인근에 있으며, 금오동·신곡동 학원가로 갈 수 있다. 역전근린공원, 무한상상 시민정원 등 녹지공간도 인근에 위치해 있다.
이수일 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “무역 합의 장난 마라” 보복 경고… 15% 일괄 관세, 한국 등 우방국 ‘손해’

AI 붐이 부활시킨 삼성과 애플의 경쟁...‘D램 왕좌’ 탈환과 공급망 압박

에어프랑스 기내서 심장질환 앓던 영아 사망

트럼프, 이란 공격 저울질…합참의장 “탄약 부족·동맹 미지원, 미군 위험”

[기자의눈] K-바이오의 ‘역대 최대’ 실적…기록과 신뢰 사이

이란 대학가에서 이어지는 반정부 시위…미군 공습 가능성에 긴장 고조

마약왕 ‘엘 멘초’의 종말… 카르텔 보복 화염에 멕시코 전역 ‘무법천지’

지금 뜨는 뉴스

이번주 ‘갤S26’ 사전예약…통신사 ‘지원금 눈치싸움’ 시작

벌써 네쌍 결혼 시킨 ‘나는 절로’…이번엔 고창 선운사

[시승기] 완벽한 ‘일상탈출’… 아웃도어 SUV의 재해석

운명전쟁 49, 순직소방공무원 희생 ‘예능화’ 했다 발칵

고물가에 ‘작은 사치’…지갑 열리게 하는 신메뉴들