대우건설, 탑석 푸르지오 파크7 분양 완료…“주택사업 포트폴리오 다각화”

1 0 의정부 탑석 푸르지오 파크7 투시도.

대우건설은 경기도 의정부시 용현동에 공급한 '의정부 탑석 푸르지오 파크7'이 100% 분양 완료를 기록했다고 24일 밝혔다.해당 단지는 지하 3층~지상 27층, 7개 동, 전용면적 59~84㎡ 총 935가구 규모로 조성됐다.단지 조경은 김영민 서울시립대 조경학과 교수가 조경 설계 총괄 디렉터로 참여했다. 김 교수는 7개의 테마 조경 공간을 계획했다. 생태·보안·안전 요소를 반영한 고품질 조경 공간과 함께 인공지능(AI) 미디어 파고라도 도입해 시간·계절에 따라 변화하는 콘텐츠를 선보인다.의정부 경전철 송산역이 도보권에 위치하며, 2027년 개통 예정인 7호선 탑석역을 통해 서울 접근성이 한층 강화될 전망이다. 7호선 연장선(도봉산역~양주 옥정지구)이 개통되면 서울 도봉산역까지 2정거장, 강남권까지는 약 50분대 이동이 가능해질 것으로 기대된다. 구리-포천고속도로 동의정부IC·민락IC 및 수도권제1순환고속도로 등과 인접해 있다.단지 반경 3㎞ 이내에 있어 이마트, 홈플러스, 롯데마트 등의 시설이 있으며, 용현초, 솔뫼중, 부용중, 부용고 등도 주변에 위치해 있다.대우건설은 최근 '블랑 써밋 74', '서면 써밋 더뉴', '수원 망포역세권 복합개발' 등 주요 프로젝트를 성공적으로 분양 완료하며 자체사업 경쟁력을 입증했다. 이번 단지의 100% 전 가구 분양 완료도 상품 경쟁력을 재확인한 사례로 평가된다.대우건설 관계자는 "앞으로도 브랜드 경쟁력을 바탕으로 서울·수도권 도심 정비사업을 비롯해 민간참여 공공주택 사업 등 주택사업 포트폴리오를 다각화해 나갈 계획"이라고 말했다.