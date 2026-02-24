송언석 “사법파괴 3법, 명백한 위헌…전체주의 독재국가 표본”

모두발언 하는 송언석 원내대표<YONHAP NO-1875> 0 국민의힘 송언석 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 모두발언을 하고 있다. /연합

송언석 국민의힘 원내대표가 24일 더불어민주당 주도로 국회 본회의에서 처리 예정인 '사법개혁 3법'(재판소원·법왜곡죄·대법관 증원)을 '사법파괴 3법'이라고 규정하며 "명백한 위헌"이라고 강하게 비판했다.송 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 원내대책회의에서 "야당과 법조계, 학계가 반대하고 있고 대법원장이 직접 나서서 문제점을 국민에게 호소하고 있다"며 이같이 밝혔다.송 원내대표는 "80년 사법체계의 틀을 바꾸는 국가 중대사가 제대로 된 여론 수렴도 없이 민주당 163명의 국회의원 의원총회에서 논의해 결정되는 것이 과연 괜찮은 것이냐"고 비판했다.이어 "당을 내세워 의회를 장악하고 의회를 이용해 사법부와 국가기구를 장악하는 것은 히틀러의 나치 독일과 차베스의 베네수엘라에서 자행된 전체주의 독재국가의 표본"이라고 꼬집었다.송 원내대표는 이재명 정부를 겨냥해 "범죄를 들켰으면 부끄러워할 줄 알아야 하고 엄정한 수사를 받고 죗값을 치를 줄도 알아야 한다"며 "사법시스템을 조작하고 협박해 자신들의 범죄를 무죄로 만드는 것을 사법개혁이라고 주장하는 뻔뻔한 짓을 즉각 중단하라"고 촉구했다.전날 국회 법제사법위원회에서 통과된 국민투표법 개정안과 관련해선 "군사작전 하듯 광속으로 통과 시켰다"며 "내용을 보면 정말 기가 찬다. 선거관리위원회에 대한 허위사실을 유포하면 10년 이하의 징역에 처한다는 등 전혀 논의조차 되지 않았던 내용이 포함돼 있다"고 지적했다.그러면서 "선관위는 자녀취업 특혜를 받았던 희한한 인사구조를 갖고 있고, 근무기강 해이가 말도 안 되는 정부기관"이라며 "이런 부분에 대한 개선 노력은 전혀 하지 않은 상태에서 선관위를 일방적으로 비호하는 내용을 포함한 법을 일방적으로 통과시켰다"고 덧붙였다.