與 “대미투자특위 파행시키는 野, 적당히 하라”

“막나가자는 국민의힘, 민주당이 할 수 있는 것 하겠다”

한병도 더불어민주당 원내대표가 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 이날 오후 열릴 예정인 본회의에 상정할 법안에 대해 말하고 있다.

더불어민주당은 국민의힘이 대미투자특별위원회 공청회 등 사사건건 국회 일정을 파행시키고 있다며 "적당히 하라"고 경고했다.한병도 민주당 원내대표는 24일 원내대책회의를 열고 "국민의힘에게 경고한다. 적당히 하라"며 "국민들은 국익을 볼모로 잡는 행위를 용납하지 않는다"고 지적했다.그러면서 "국민의힘이 멈춰 세운 대미투자특위 공청회가 시작됐지만 국민의힘 대미특위위원장이 간사 협의도 없이 관계 장관 출석을 보류토록 했다"며 "정상적으로 특위를 운영하는 척 공청회를 진행하면서도 법안 상정과 소위 구성을 미루면서 특위를 또 다시 파행시키려는 것 아닌가"라고 지적했다. 대미투자특위원장은 김상훈 국민의힘 의원이 맡고 있다.한 원내대표는 "파행이 목적이라면 국민의힘은 공당으로서 자격이 없다. 대미투자특위 관련 심사를 하지 않는다면, 막나가자는 것 아닌가"라며 "상상할 수 없는 조치이며 매국적 행위이자 국익 포기 행위다. 이렇게까지 막 나간다면 민주당도 할 수 있는 조치를 다 할 것이다. 특별법은 반드시 통과 시키겠다"고 전했다.이어 "오늘 본회의에서 3차 상법 개정안과 아동수당법, 국민투표법, 행정통합법 등을 처리해야 한다"며 "국민의힘은 본회의를 26일에 열어야 한다며 거부하면서 인질극을 벌이고 있다. 민주당은 민생회복의 골든타임을 지키기 위해 앞장설 것"이라고 말했다.