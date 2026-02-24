닫기

[포토] 행정통합 특례 반영 건의문 전달하는 김영록 전남지사

이병화 기자

승인 : 2026. 02. 24. 10:38

김영록 전남지사가 24일 국회 법사위원장실에서 추미애 위원장에게 전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법안 특례 반영 건의문을 전달하고 있다.
이병화 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

