홈앤쇼핑, 영광군과 맞손…지역 상품 전국 판로 확대

정문경 기자

승인 : 2026. 02. 25. 17:00

영광 농특산품 발굴·상품화 지원
TV·모바일 연계 판매 채널 제공
홈앤쇼핑과 영광군 관계자들이 지난 24일 서울 마곡 본사에서 영광군과 지역 우수제품 발굴 및 판로 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다./홈앤쇼핑
홈앤쇼핑이 전남 영광군과 협력해 지역 상품의 경쟁력 강화와 전국 유통 확대에 나선다. 지역 기반 중소기업과 소상공인의 성장 사다리를 마련하는 모습이다.

25일 홈앤쇼핑은 전날 서울 마곡 본사에서 영광군과 지역 우수제품 발굴 및 판로 확대를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 이번 협약은 영광군에서 생산되는 농특산품 등 경쟁력 있는 제품을 발굴하고, 홈쇼핑 채널을 통해 소비자 접점을 넓히는 데 초점이 맞춰졌다.

협약에 따라 영광군은 지역 중소기업과 소상공인의 우수제품 발굴 및 상품화 지원을 담당한다. 제품 경쟁력 강화와 유통 연계를 체계적으로 지원해 시장 진입 장벽을 낮춘다는 전략이다.

홈앤쇼핑은 TV홈쇼핑 방송과 모바일 앱을 연계한 판매 채널을 제공한다. 여기에 상품 기획, 마케팅, 운영 전략 전반에 걸친 지원 프로그램도 함께 가동할 계획이다. 유통 플랫폼과 지역 행정 간 역할 분담을 통해 실질적인 판매 성과로 연결하겠다는 구상이다.

양 기관은 정기적인 실무 협의를 통해 구체적인 협업 과제를 추진한다. 방송 편성, 모바일 기획전, 공동 프로모션 등이 주요 협력 영역이다.

영광군 관계자는 "지역 기업과 소상공인이 전국 단위 유통 채널로 진입할 수 있는 계기가 마련됐다"며 "행정적 지원을 통해 판로 확대 효과를 높이겠다"고 설명했다.

홈앤쇼핑 측 역시 지역 상생 측면을 강조했다. 홈앤쇼핑 관계자는 "영광군은 상품성과 성장 가능성을 갖춘 제품 자원이 풍부한 지역"이라며 "채널 연계 전략을 통해 지역 기업의 매출 확대와 브랜드 경쟁력 강화를 지원하겠다"고 밝혔다.

업계에서는 이번 협약이 지역 기반 상품의 시장 접근성을 높이는 동시에 홈쇼핑 채널의 상품 다양성을 확대하는 계기가 될 것으로 보고 있다. 실제 판매 실적과 소비자 반응이 향후 협력 성과를 가늠하는 주요 지표가 될 전망이다.
