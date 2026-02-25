삼성전자, ‘iF 디자인 어워드’서 금상 2개 포함 77개 상 받아

'iF 디자인 어워드 2026' 금상 '뮤직 스튜디오 5(Music Studio 5)' 0 'iF 디자인 어워드 2026'에서 금상을 받은 삼성전자의 '뮤직 스튜디오 5'. /삼성전자

삼성전자가 독일의 국제 디자인 공모전 'iF 디자인 어워드 2026'에서 금상 2개를 포함한 총 77개의 상을 받았다고 25일 밝혔다.삼성전자는 '뮤직 스튜디오 5'와 '지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트'로 금상 2개를 수상했다. 이를 포함해 제품 39개, UX 14개, 커뮤니케이션 5개, 콘셉트 16개, 서비스디자인 3개 등 전 분야에 걸쳐 디자인을 인정받으며 총 77개의 상을 받았다.금상을 수상한 '뮤직 스튜디오 5'는 구와 점에서 영감을 받아 디자인한 오브제형 와이파이 스피커다. 평소에는 오브제처럼 보이지만 전면에 미세타공 공법을 적용해 사운드를 전달한다.삼성전자는 '지속가능한 가전 소모품 선행 콘셉트'에서도 금상을 수상했다. 이 콘셉트는 가전제품을 만들고 남은 폐기물을 정교하게 재가공해 가전 소모품 소재로 사용하고, 소모품 후처리 방식별로 다른 색상을 적용해 인지하기 쉽게 디자인한 것이 특징이다.삼성전자는 금상 수상작 외에도 '갤럭시 S25 엣지' '더 프리스타일+' '인피니트 AI 콤보' '스페이셜 사이니지' 등이 제품 부문에서 상을 받았다.마우로 포르치니 삼성전자 최고디자인책임자(CDO)는 "디자인은 제품이나 고객 경험을 넘어 사람들의 감정과 일상에 스며드는 경험을 만드는 일"이라며 "앞으로도 항상 사람을 중심에 두고, 더욱 몰입감 있는 고객 경험을 고도화하고 지속 확장해 나가겠다"고 밝혔다.