건설·부동산 업계소식

한국디벨로퍼협회, 제7대 회장에 ‘김한모 HM그룹 회장’ 추대

김다빈 기자

승인 : 2026. 02. 25. 15:54

이미지
김한모 한국디벨로퍼협회 제7대 신임 회장./한국디벨로퍼협회
한국디벨로퍼협회는 25일 서울 강남구 테헤란로 협회 회관 대강당에서 열린 제18회 정기총회에서 김한모 HM그룹 회장을 제7대 회장으로 추대했다고 밝혔다.

김 신임 회장은 2012년 부동산 업계에 입문해 주거·상업·문화·자산운용을 아우르는 종합 디벨로퍼 그룹을 일궈낸 인물이다. '2세대 디벨로퍼'의 대표 주자이자 세대교체의 가교 역할을 수행할 적임자라는게 협회의 평가다.

아울러 김 회장은 지난해 한국디벨로퍼협회 창립 20주년 기념사업단장을 맡아 주요 기념사업을 총괄하며 협회 운영 전반에서 추진력도 입증한 바 있다.

이날 취임사에서 김 회장은 "대내외 환경이 어려운 상황에서 협회는 회원사들이 언제든 기댈 수 있는 든든한 언덕이 돼야 한다"고 강조했다.

이를 위해 △부동산개발 공제조합 설립 △개발사업실적 확인제 안착 △회원사 글로벌 진출 지원 등 3대 중점 추진 과제를 제시했다.

나아가 김 회장은 임기 내 공제조합 설립을 통해 외부 환경에 흔들리지 않는 금융 생태계를 구축하고, 개발사업실적 확인제를 통해 회원사의 대외 공신력과 협회 재정 자립 기반을 강화하겠다는 구상도 세웠다. 해외 개발 노하우와 글로벌 네트워크 공유를 통해 'K-디벨로퍼'의 해외 진출도 적극 뒷받침할 방침이다.

김한모 회장은 "가장 낮은 곳에서 회원사의 목소리를 듣고, 가장 앞에서 거친 풍랑을 헤치며 뛰겠다"고 전했다. 겠다"며 "모두가 원팀이 돼 위기를 기회로 바꾸자"고 말했다.

한편 한국디벨로퍼협회는 '부동산개발업의 관리 및 육성에 관한 법률' 제29조에 근거한 법정단체다. 정책 건의와 전문인력 양성, 학술 교류 등 국내 부동산개발업계를 대표하는 역할을 수행하고 있다.
김다빈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

