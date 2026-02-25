[포토]코스피, 한 달 만에 6,000선 돌파

코스피 6000 돌파-7732 0 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다.

코스피 6000 돌파-7737 0 코스피 6000 돌파를 축하는 하나은행 직원들.

코스피가 사상 처음 종가 기준 6,000을 돌파한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 114.21포인트(1.91%) 오른 6,083.86으로 장을 마감했다.