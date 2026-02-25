닫기

경제 증권

[포토]코스피, 한 달 만에 6,000선 돌파

박상선 기자

승인 : 2026. 02. 25. 16:20

코스피 6000 돌파-7732
하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다.
코스피가 사상 처음 종가 기준 6,000을 돌파한 25일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일보다 114.21포인트(1.91%) 오른 6,083.86으로 장을 마감했다.

코스피 6000 돌파-7737
코스피 6000 돌파를 축하는 하나은행 직원들.
박상선 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

