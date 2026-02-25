“물 없이 짜먹는 숙면 스틱”…대원제약 ‘꿀잠샷’, 전국 900개 올리브영 상륙

900여 매장 동시 진출…대원제약, 올리브영 첫 입점

특허 ‘라임과피추출물’ 함유…휴대성 높인 숙면 스틱

[대원제약 이미지] 수면용 건기식 꿀잠샷 0 수면용 건강기능식품 '꿀잠샷'은 특허 받은 식물성 원료가 함유됐으며, 휴대와 섬취가 간편한 스틱형 파우치 형태로 제작됐다./대원제약

대원제약의 건강기능식품 브랜드 대원헬스가 신제품 '꿀잠샷'을 전국 900여 개 올리브영 매장과 건강기능식품 특화 매장 '올리브베러'에 동시 입점하며 수면 건강 시장 공략에 본격 나섰다. 이번 입점은 대원제약의 첫 올리브영 진출 사례로, 온·오프라인 유통망을 동시에 확보해 접근성을 높였다는 점에서 의미가 크다.25일 대원제약에 따르면 꿀잠샷은 숙면이 필요한 현대인과 시차 부적응을 겪는 여행객 등을 위해 기획된 제품이다. 대원제약 특유의 노하우를 담은 '짜먹는 스틱형 파우치'로 제작돼 물 없이도 언제 어디서나 간편하게 수면 케어를 할 수 있도록 편의성을 극대화했다. 1포에 1일 권장 섭취량인 300㎎을 담았으며, 식물 유래 성분 설계로 장기간 섭취해도 몸에 부담이 적다.주원료는 100% 식물성인 '라임과피추출물'로, 국내 특허를 획득한 개별인정형 원료다. 해당 원료는 식품의약품안전처로부터 수면의 질 개선에 도움을 줄 수 있다는 기능성을 인정받았다. 실제 성인 남녀를 대상으로 한 인체적용시험에서 총 수면 시간 증가와 수면 효율 개선 등 유의미한 지표 변화가 확인됐다는 것이 회사 측 설명이다.대원제약은 이번 입점을 계기로 온·오프라인 유통망을 더욱 확대하고 수면 건강 제품군 경쟁력을 강화한다는 방침이다. 백인영 대원제약 헬스케어사업본부 본부장은 "올리브영 입점을 시작으로 소비자들이 일상에서 보다 간편하게 수면 관리를 할 수 있도록 제품 접근성을 지속적으로 높여 나가겠다"고 밝혔다.