경제 경제일반

[포토] 코스피, ‘6천피 시대’ 개막

송의주 기자

승인 : 2026. 02. 25. 16:42

정은보 한국거래소 이사장과 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장을 비롯한 참석자들이 25일 서울 여의도 한국거래소에서 열린 코스피 6000p 기념행사에서 기념촬영을 하고 있다. 이날 코스피는 전 거래일(5969.64)보다 114.22포인트(1.91%) 오른 6083.86에, 코스닥 지수는 전 거래일(1165.00)보다 0.25포인트(0.02%) 상승한 1165.25에 거래를 마쳤다.
송의주 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

