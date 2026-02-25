닫기

산업 중기·벤처

이경수 세라젬 대표이사, 고객에게 건강한 습관 전하는 메시지·도서 전달

박진숙 기자

승인 : 2026. 02. 25. 16:57

이 대표이사 건강 철학 담긴 도서 '세븐 해빗'
"제품 판매 아닌 건강한 습관을 전하는 회사"
(사진자료1) 세라젬 이경수 대표이사가 고객에게 감사 메시지와 함께 건강한 습관을 전하는 '세븐 해빗(7-Habit)' 도서를 전달한다
이경수 세라젬 대표이사가 고객에게 감사 메시지와 함께 건강한 습관을 전하는 '세븐 해빗(7-Habit)' 도서를 전달한다./세라젬
세라젬은 이경수 세라젬 대표이사가 세라젬이 지향하는 건강 철학을 자사 고객에게 직접 전달하기 위해 감사 메시지가 담긴 엽서와 함께 지난해 이 대표이사가 집필한 '세븐 해빗(7-Habit)' 도서를 함께 발송했다고 25일 밝혔다.

구매 고객에게 전달되는 감사 엽서에는 세라젬이 단순히 제품을 판매하는 기업이 아니라, 일상 속 건강한 습관을 제안하고 실천을 돕는 회사라는 브랜드 철학이 담겼다고 회사 측은 설명했다. 이 대표이사는 메시지를 통해 세라젬을 선택한 고객에 대한 감사 인사와 더불어 건강 관리는 매일 반복되는 생활 습관에서 시작된다는 점을 강조했다.

이 대표이사는 메시지에서 세라젬의 역할을 고객이 스스로 건강한 선택을 지속할 수 있도록 돕는 동반자로 정의했다. 제품 또한 건강한 습관을 보다 쉽고 편안하게 이어가기 위한 하나의 수단이라는 점을 전하며, 제품 사용 경험이 일시적인 체험에 머무르지 않고 일상 속 건강 루틴으로 이어지기를 바라는 뜻을 밝혔다.

함께 제공되는 '세븐 해빗(7-Habit)' 도서는 이러한 메시지를 생활 속 실천으로 확장하기 위해 제작됐다. 세라젬 이경수 대표이사와 세라젬 웰라이프랩이 공동 집필했으며, 누구나 일상에서 적용할 수 있는 건강 습관을 중심으로 구성했다. 도서와 엽서는 모두 '지속 가능한 작은 변화'에서 건강이 시작된다는 공통된 메시지를 담고 있다.

세라젬 관계자는 "이 대표이사의 감사 메시지는 고객 한 분 한 분의 선택에 대한 진심 어린 감사와 함께, 세라젬이 지향하는 '건강한 습관 중심의 라이프케어' 철학을 전달하기 위한 것"이라며 "앞으로도 제품을 넘어 고객의 일상 속 건강한 변화에 동행하는 브랜드로 자리매김해 나가겠다"고 말했다.
박진숙 기자

