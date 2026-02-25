“野, 통합 반대 이유 밝혀라”…與 충청특위, 내달 3일까지 연좌 농성 돌입

"野, 정치 유불리 때문에 반대하는 것으로 보여"
"국가 균형발전을 위한 대승적 결단에 동참하라"
박정현 의원은 25일 국회 로텐더홀에서 "오늘부터 3월 3일까지 이곳에서 국민의힘에 답을 요구하는 농성을 하기로 했다. 위원들과 돌아가면서 할 것이고, 오전 9시부터 저녁 9시까지 이 자리를 지키며 답변을 요구할 것"이라고 했다.
행정통합 특별법 중 충남·대전과 대구·경북은 국민의힘의 반대로 법사위에 계류돼 있는 상태다. 충남·대전의 경우 김태흠 충남도지사와 이장우 대전시장 등의 단체장과 시도의회가 반대하고 있다. 대구·경북 역시 시의회에서 반대 성명을 낸 상태다.
박 의원은 "다른 법안과 달리 행정통합법은 단체장과 시도의회가 강력히 반대하는 상황에서 통과시키기 쉽지 않다"고 말했다.
민주당은 그간 통합을 추진해 온 장본인인 국민의힘이 이재명 정부 들어 돌연 반대 의사를 표명한 것을 지적했다. 황명선 의원은 "그간 통합에 대해 찬성해 놓고, 이재명 정부에서 4년 간 20조원 지원, 공공기관 이전, 기업 유치 특례 등 많은 인센티브를 제안하니깐 돌연 반대했다"며 "정치적 유불리 때문에 반대하는 것으로밖에 보이지 않는다"고 밝혔다.
충청특위 위원들은 이날 함께 기자회견문을 낭독한 뒤 농성을 시작했다. 위원들은 "국민의힘은 대구·경북 및 대전·충남 통합법에 대한 공식적인 당론을 즉각 확정하고 발표해라. 또 지역 이기주의를 부추기는 발언을 중단하고, 국가 균형발전을 위한 대승적 결단에 동참하라"고 했다.
그러면서 "지방소멸의 시계는 멈추지 않는다. 국민의힘이 끝내 당론조차 정하지 못한 채 갈팡질팡한다면, 충청권 시도민은 물론 역사와 국민 앞에 '지방소멸의 방조자'로 기록될 것"이라고 부연했다.