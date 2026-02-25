포트폴리오 대전환 나선 HDC그룹…HDC현대산업개발→아이파크현대산업개발 변경

1 0

HDC그룹이 창립 50주년을 맞아 포트폴리오를 라이프(Life), 인공지능(AI), 에너지(Energy) 등 3대 부문으로 재편하고 일부 계열사의 사명을 변경한다.HDC그룹은 25일 주요 계열사 주주총회를 소집 공고하며, 사명 변경을 주주총회 안건으로 상정했다. 이는 그룹이 2018년 지주사 체제로 전환하며 전체 계열사의 사명을 변경한 지 약 8년 만이다.HDC그룹 관계자는 "그룹의 미래 50년을 위한 포트폴리오 재편에 따른 것"이라며 "성장을 위한 핵심 사업 3대 부문으로 라이프, AI, 에너지를 재정립했다"고 설명했다. 또한 "산업의 경계를 넘나드는 사업 영역 확장을 위해 어떠한 가치를 창조하느냐를 중심으로 포트폴리오를 재정의했다"고 덧붙였다..건설, 유통, 레저, 문화 등이 포함되는 라이프 부문은 삶의 모든 순간을 유기적으로 설계해 고객의 경험이 가치가 되는 미래를 만들어 나가는 것을 목표로 한다.AI 부문은 그룹 디지털 전환의 핵심축을 담당한다. 기존 사업 전반을 공간과 시스템이 스스로 학습하고 진화하는 체계를 구축해 일상의 가치를 확장한다는 것이 목표이다.에너지 부문은 도로·철도 등 기존 인프라 사업 확장과 함께 발전자산 확대, 에너지사업 투자, 신재생 에너지 진출 등을 목표로 한다. 이를 통해 삶의 기반과 지속 가능한 미래의 동력을 연결하는 도시의 심장 역할을 강화한다.그룹은 포트폴리오 재편을 통해 라이프가 삶과 도시의 무대를 설계하고, AI가 가치를 실행 가능한 경쟁력으로 전환하며, 에너지가 이를 지속 가능한 동력으로 뒷받침함으로써, 영역 간 교차로 가치를 증폭시키는 통합 구조를 완성하고자 한다.이에 그룹은 아이파크를 라이프 부문의 얼굴로 내세워 고객의 삶에 더욱 밀착하기 위해 기존 HDC현대산업개발, HDC아이앤콘스, HDC아이파크몰, HDC신라면세점, HDC영창, HDC스포츠, HDC리조트, 호텔HDC는 아이파크현대산업개발, 아이파크아이앤콘스, 아이파크몰, 아이파크신라면세점, 아이파크영창, 아이파크스포츠, 아이파크리조트, 호텔아이파크로 사명을 변경한다. 그 밖의 AI 부문, 에너지 부문은 HDC를 그대로 사용할 예정이다.그룹은 오는 3월 18일 그룹 창립 50주년 기념식을 열고 그룹의 새로운 지향점을 담은 신규 기업 이미지(CI)와 미래 비전을 선포할 계획이다. 변경된 사명은 계열사별로 주주총회 등 이사회 결의와 주주총회 의결 절차를 거친 후부터 공식 사용할 방침이다.