李대통령 “무안공항 빨리 재개항 해야”

이재명 대통령, 확대국가관광전략회의 발언 0 이재명 대통령이 25일 청와대에서 열린 확대국가관광전략회의에서 발언하고 있다. 이 대통령 옆으로 이부진 한국방문의해위원장, 김민석 국무총리, 김윤덕 국토교통부 장관. /연합뉴스

이재명 대통령은 25일 12·29 제주항공 여객기 참사 이후 무안국제공항이 1년 넘게 폐쇄된 것을 지적하며 "제일 중요한 것은 무안공항을 빨리 (재)개항하는 것"이라고 강조했다.이 대통령은 이날 청와대에서 열린 확대 국가관광전략회의에서 "최대한 신속하게 다시 (재개항 논의를) 하도록 하라. 무한대로 끌 수는 없지 않나. (유가족과) 협의를 잘 해보라"며 이 같이 당부했다.무안공항은 2024년 12월 여객기 참사 발생 이후 사고원인 조사가 마무리되지 않으면서 폐쇄됐다.정재영 광주관광공사 사장은 "무안국제공항이 폐쇄된 지 1년이 넘어 지역 관광업계가 고사 상태"라는 취지로 말했다.공항 폐쇄로 광주·전남 지역민 국제선 이용 불편이 이어지며 광주공항에 임시로 국제선 노선을 운영해야 한다는 목소리도 나오고 있다.이 대통령은 김윤덕 국토교통부 장관을 향해 "무안공항을 다시 열 때까지 광주공항을 임시로 국제선으로 쓰는 문제를 검토해본 일이 있느냐"고 물었다.이에 김 장관은 "검토 중이지만 광주공항은 국제공항이 아니라 시스템을 바꾸는 노력과 준비가 필요하다"고 답했고 이 대통령은 "여러 문제들이 있을 것 같다"고 말했다.그러면서 이 대통령은 "사고 조사 때문에 현장 보존하려고 (폐쇄를 연장하고) 그러는 것 아니냐"며 "(여객기 참사) 유가족도 사고 현장 보존만 정확히 하고 기록을 정확하게 남기면 (재)개항에 크게 반대할 것 같지 않다"고 하며 신속한 재개항 논의를 주문했다.