전과 8범 시인·14범 물류사 대표… 지선 예비후보 37% ‘범죄경력’

6·3선거 후보자 예비등록 살펴보니

2073명 중 760명, 전과 기록 보유

교육감 후보에도 다수 명단 올라

"도덕성 검증·촘촘한 공천과정 필요"

게티이미지뱅크 6·3 지방선거 예비 후보자 등록이 진행 중인 가운데 폭력과 음주운전 등 전과 기록을 보유하고 있는 후보자들이 상당수인 것으로 확인돼 꼼꼼한 검증이 필요하다는 지적이 나오고 있다. 기초단체장과 광역단체장, 지방의원은 물론 교육감 후보자 중에도 범죄 경력을 갖고 있는 인물이 적지 않은 것으로 확인됐다.



25일 본지가 지선 예비후보로 등록한 전국 2073명에 대한 전과 기록을 전수조사한 결과(24일 기준) 전체 36.6% 규모 760명의 예비후보가 전과 기록을 보유하고 있었다. 예비후보 3명 중 1명 이상이 전과자인 셈이다.



특정 지역의 경우 등록한 후보자들이 모두 전과자로 채워진 사례도 있었다. 현재 원주시장 후보 등록자 4명이 모두 초범 이상의 전과를 보유하고 있었다. 사천시의회, 창녕군의회 의원직에 도전장 내민 후보들도 각각 4명인데 모두 범죄 경력이 있었다.



포천시장, 태백시장, 밀양시장에 도전하는 후보들은 현재 각각 2명씩 등록돼 있는데 모두 전과자로 확인됐다. 춘천시의회 의원 후보자의 경우 등록한 14명 중 절반인 7명이 전과자였다.



재범 이상 전과가 있는 인물이 후보자로 등록한 곳도 있었다. 서울 관악구, 강북구의회 등 2곳에 등록한 후보자들은 각각 재범 이상 후보자가 2명씩 등록돼 있으며 마포구의 경우 '4범' 보유자가 등록을 마친 상태다.



남양주시장에 나서는 예비 후보자의 경우 6명 중에서 4명이 전과자인 것으로 나타나 경기지역 시장 후보자 등록 자치단체 중 가장 많은 전과 기록 후보자를 보유하게 됐다.



개인별로 보면 강해복 전 현대물류넷 대표는 최다 전과기록 보유자(14범)로 이번에 부산시의회 의원에 도전한다. 백영호 시인은 울산시의회 의원 예비후보로 등록했는데 전과 기록을 8건 보유하고 있었다. 김재선 덕산그룹 회장(12범)은 정읍시장 예비 후보자로 이름을 올렸다.



백년지대계인 교육을 이끌어가야 하는 교육감 후보자 역시 다수의 전과자가 예비후보로 이름을 올렸다. 특히 전창현 경남교육감 후보자는 전과 9범으로 전국 교육감 후보자 중 최다 전과 기록을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 서울교육감 후보자의 경우 총 7명인데 이 가운데 5명이 전과자로 전국에서 가장 많았다. 교육감 후보자에게 정치인보다 더 엄격한 도덕적 잣대가 요구된다는 점에서 범죄 경력에 대한 검증이 필수적이라는 지적이다.



전문가들은 정당 공천 과정에서 인물 검증이 촘촘하게 이뤄지지 못하는 점을 지적했다. 배정현 경제정의실천시민연합 정치입법팀 간사는 "2006년 기초의원 정당공천제가 전면 도입된 후 끊이지 않았던 문제"라며 "2022년 지방선거 당선자 중 33%가 전과자였는데 정당에서도 철저한 검증이 이뤄지지 않고 있는 증거"라고 말했다.

