양천구 주민 만난 장동혁… “갈라치기 정책, 부동산 해법 아니다”

현장 부동산특위 '李 수요 억제' 비판
장동혁 대표와 부동산정책정상화특위는 이날 서울 양천구 해누리타운에서 주민 간담회를 열고 정부의 부동산 정책에 따른 현장의 애로사항을 청취했다. 장 대표는 "조금 더 나은 환경에서 자녀를 교육하고 싶다는 마음, 그리고 아이들이 커가면서 조금 더 넓은 집에 살고 싶다는 그 자연스러운 마음은 죄가 아니다"라고 말했다.
장 대표는 "그저 겁박을 통해 해결하려고 하거나 집 가진 사람들을 '죄악시'해서 집 가진 분들과 갖지 못한 분들을 갈라치기 하는 방식으로 해결하려고 해서는 절대 해결할 수 없다"며 "내 집 마련의 소박한 꿈을 가진 분들을 마귀로 악마화하는 것이 이 정부라면, 그분들의 소중한 꿈을 내 꿈과 같이 소중하게 생각하며 실현하기 위해 국민의힘이 더 노력하겠다"고 약속했다.
이는 이재명 대통령이 장 대표의 '집 6채' 논란을 겨냥해 다주택자 규제 강화 필요성을 강조한 것을 겨냥한 것으로 풀이된다. 장 대표는 "대통령 때문에 저는 대한민국 다주택자의 상징처럼 돼서 명절 연휴에도 대통령과 SNS로 싸우느라 과로사할 뻔했다"며 시계를 잠시 바라본 뒤 "지금이 3시 36분인데 저는 6자만 봐도 가슴이 철렁한다"고 꼬집기도 했다.
이날 간담회에서는 정부의 부동산 규제와 토지 공개념, 주택 공급 대책, 정책금융 재설계 방안 등을 두고 지역 주민들의 비판과 정책 제안이 이어졌고, 장 대표와 특위가 이에 답하는 질의응답이 진행됐다. 참석자들은 수요 억제 중심 정책이 시장을 위축시키고 있다며 공급 확대와 실수요자 보호 중심의 전환이 필요하다고 주장했다. 특위 내부에선 '부동산 3년 예고제'와 용적률 인센티브 강화 방안도 거론됐다.
정점식 정책위의장은 정부·여당이 주장하는 토지 공개념에 대해 "헌법이 예정하고 있는 제한의 정도를 넘어 재산권의 본질적인 내용을 침해한다"며 반대 입장을 밝혔다. 정책 설계 과정과 관련해 장 대표는 "부작용을 막기 위해 여러 장치들을 두는 것이 훨씬 더 중요한데 민주당은 '일단 해보고'라고 한다"며 "그러면 우리 국민의힘은 정책 발목 잡는 정당처럼 보이고, 민주당은 문제를 해결하는 정당처럼 보이는데 민주당이 싸질러 놓은 거 치우느라 저희 국민의힘이 너무너무 힘들다"고 말했다.
아울러 최근 '절윤 거부' 논란으로 공개 행보를 자제해 온 장 대표는 이날 지지자들의 환호에 "국회에 있을 때보다 훨씬 더 좋은 것 같다. 자주 밖으로 나와야겠다"고 농담을 던지기도 했다.