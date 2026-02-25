與, 혁신당과 연대·통합 추진위 구성 착수

|
박수현 민주당 수석대변인은 25일 최고위원회의 직후 기자들과 만나 "위원회는 조승래 사무총장을 위원장으로 하고, 당내 국장을 중심으로 슬림하게 구성될 것"이라며 "이번 주 구성을 거쳐 다음 주에 최고위에 보고해 의결할 예정"이라고 밝혔다.
앞서 정청래 민주당 대표는 합당 무산 이후 혁신당에 추진위 구성을 제안했고, 조국 혁신당 대표도 이를 수용했다. 그러나 연대의 규모 등에 대해선 양당 간 입장차가 좁혀지지 않으면서 위원회 구성 등이 지연됐다. 이에 6·3지방선거가 임박한 상황에서 사무총장 단위의 추진위 구성에 착수한 것이다.
혁신당은 연일 '연대 가격표'를 제시하며 민주당을 압박하고 있다. 군산과 평택 지역에 대해선 민주당이 공천을 내지 말 것을 공개적으로 요구하고 있다. 또 광주·대구 지역의 광역단체장 결선투표제, 광역의원 무투표당선금지법 도입도 제안했다.
민주당은 재보선 모든 지역에 후보를 내는 것이 원칙이라는 입장이다.
이런 가운데 혁신당은 청년의 공천 심사비와 중앙선관위에서 요구하는 기탁금도 전액 지원하는 등 파격적인 공천 심사기준을 발표했다.
이해민 혁신당 사무총장은 이날 기자간담회를 열고 "29세 이하 청년은 공천 심사비를 전액 면제하고 중앙선관위 기탁금도 전액 당이 부담한다"며 "공천 심사와 경선에서 각각 30%까지 가산하고 필요한 경우 공개자격 검증 결과를 반영해 청년 전략공천을 실시하거나 공천특별지역으로 설정할 수 있도록 했다"고 설명했다.
여성과 청년 후보에 대한 30% 가산은 국민의힘(20%)과 민주당(25%)보다 높은 수준이다.