AI가 의도까지 파악해 제안… 앱 접속 않고도 택시 호출까지

'갤럭시S26' 시리즈 3종 공개
맞춤형 제안 '나우 넛지' 신규 탑재
사생활 보호 '디스플레이'도 적용
카메라·배터리 등 하드웨어 개선
일반 모델 배터리 용량 확대 '눈길'
26일 삼성전자에 따르면 회사가 내놓은 세번째 AI 폰, 갤럭시S26은 '나우 넛지' 기능을 새롭게 추가하며 누구나 쉽게 AI를 쓸 수 있게 했다. 일례로, 단체 대화방에서 누군가 최근 여행한 사진을 요청할 경우 대화 입력창에 팝업되는 둥근 모서리 형태의 '넛지'를 클릭하면 AI가 관련 사진을 즉시 확인하고 쉽게 공유할 수 있도록 화면에 띄우는 방식이다. 기존과 같이 사진을 찾고 전달하기 위해 여러 앱을 오갈 필요가 없어 사용자는 대화 흐름을 유지할 수 있다. 사용자 데이터를 기반으로 맞춤형 브리핑을 제공하는 '나우 브리프'와 화면에 동그라미를 그리는 것만으로 원하는 검색 결과를 얻을 수 있는 '서클 투 서치' 등 기존 AI 기능도 한층 향상됐다.
이미지 편집 기능 '포토 어시스트'도 보다 정교해졌다. 텍스트로 변경하고 싶은 내용을 입력하면 AI가 즉시 원하는 형태의 이미지로 편집해준다. 예를 들어 사용자 사진에서 포토 어시스트를 실행하고, 갤러리에 저장된 옷 사진을 추가한 후 '이 옷을 입혀줘'라고 텍스트를 입력하면, AI가 해당 옷을 입은 사용자의 사진으로 변경해준다. 이미지나 텍스트 입력을 통해 메신저용 스티커나 배경화면 등 다양한 형태의 콘텐츠를 만드는 것도 AI를 통해 가능하다. AI가 촬영된 영수증이나 서류 등에 주름이나 손가락 등 요소를 깔끔하게 제거하는 '스캔' 기능도 차별점이다. 이밖에도 제미나이를 활용하면 별도 앱에 접속하지 않고도 현재 사용자 위치로 택시 호출까지 할 수 있다.
AI 사용 확대에 따른 사생활 유출을 방지하는 기능도 돋보인다. 최상위 모델인 울트라에는 스마트폰 최초로 측면에서 보이는 화면을 제한하는 '프라이버시 디스플레이'가 탑재됐다. 삼성전자에 따르면 화면 중앙을 기준으로, 10도 이상의 측면에선 메시지 팝업 등이 어두운 형태로 처리돼 사생활 보호에 용이하다. 통화기록이나 연락처 등 민감한 정보에 불필요하게 접근을 시도하면 선제적으로 감지해 알려주는 '개인정보보호 알람'과 모르는 번호로 걸려온 전화를 AI가 대신 받아 대화 내용을 요약해 제공하는 '통화 스크리닝'도 갖췄다.
보안 솔루션 '킵'은 보안 스토리지 영역에서 앱별로 분리된 암호화 저장 공간을 생성하고, 사용자의 일상과 선호도 등 민감한 정보를 갤럭시 AI 이외의 다른 접근으로부터 보호한다.
갤럭시S26 시리즈의 또 다른 핵심 키워드는 '탄탄한 내실'이다. 전작과 비교해 외형에는 큰 변화가 없지만, 카메라와 배터리 등 하드웨어 성능 측면에서 뚜렷한 개선을 이뤄낸 것이 특징이다. 카메라의 경우 울트라 모델은 역대급인 2억 화소 광각과 5000만 화소 초광각을 지원한다. 10배 줌 망원 카메라에는 보다 넓어진 조리개를 탑재해 어두운 환경에서도 선명한 촬영을 지원한다. 갤럭시 기기 최초로 전문가용 영상 제작을 위한 'APV' 코덱도 지원한다. 사용자들은 전문가 수준의 고품질 영상 촬영이 가능하고, 촬영한 영상을 여러 번 편집해도 기존 고화질 품질을 유지할 수 있다.
일반 모델은 배터리 용량 확대가 눈에 띈다. 4300mAh로 전작과 비교해 300mAh 늘었다. 울트라 모델의 경우 전작과 같은 5000mAh를 유지했지만, 새로운 구조로 설계된 '베이퍼 챔버(방열 시스템)'가 탑재돼 여러 앱을 사용하거나 고해상도 영상 촬영을 할 때도 효율적인 배터리 활용이 가능하다. 이에 더해 30분 충전시 최대 75%까지 충전이 가능한 초고속 충전 3.0도 지원한다.
디스플레이 역시 3개 모델 모두 전작과 같은 '다이내믹 아몰레드 2X 디스플레이'를 적용했지만, 화질 개선 솔루션인 'mDNIe'을 탑재해 한층 섬세하고 현실감 있는 화질 구현이 가능해졌단 설명이다. 여기에 플러스와 울트라 모델은 AI 기반의 이미지 프로세싱 기능 '프로스케일러'가 추가로 적용해 다양한 콘텐츠를 더욱 선명하게 표현한다.
한편 삼성전자는 이번 신제품에 자체 모바일 AP '엑시노스 2600(일반·플러스 모델)'를 탑재했다. 삼성전자가 갤럭시S 시리즈에 엑시노스를 적용한 건 2024년 '갤럭시S24' 시리즈 이후 2년 만이다. 울트라 모델은 전작과 같은 퀄컴의 '스냅드래곤 8 엘리트 5세대'를 탑재했다.